Acuzată că a obținut fraudulos un master, președinta conservatoare a regiunii Madrid și-a anunțat demisia

Cristina Cifuentes, în vârstă de 54 de ani, s-a declarat victima unui "linşaj" după difuzarea unei înregistrări video în care un agent de securitate îi cere să-şi deschidă geanta în supermarket, incident despre care ea susţine că a fost o "greşeală involuntară" şi care a fost reparată imediat, scrie agerpres.ro



Cifuentes, care reprezintă Partidul Popular (conservator) al premierului Mariano Rajoy şi ocupa de trei ani postul de preşedinte al regiunii capitalei, a precizat pentru media că a decis să "facă un pas în spate pentru a evita instalarea la putere a stângii la Madrid". Ea se afla, într-adevăr, sub ameninţarea unei moţiuni de cenzură a stângii care avea toate şansele să reuşească, în condiţiile în care partidul Ciudadanos (centru-dreapta) a anunţat că-i retrage sprijinul actualului preşedinte regional, or acest sprijin era indispensabil, având în vedere că dreapta guverna în regiune cu o minoritate de 48 de aleşi din 151.



Deşi se sperase că va întruchipa înnoirea Partidului Popular, marcat de scandaluri de corupţie, Cristina Cifuentes a ajuns acum o lună în vizorul criticilor după ce a fost acuzată în presă că a obţinut un master în drept public în mod fraudulos. Ea a respins aceste acuzaţii, dar universitatea publică implicată, Rey Juan Carlos, a evocat la rândul ei grave nereguli. În cele din urmă, Cristian Cifuentes a cedat presiunilor şi şi-a retras din CV respectivul master.



Partidul Ciudadanos a cerut atunci lansarea unei anchete, iar opoziţia de stânga a anunţat că pregăteşte o moţiune de cenzură.



Miercuri dimineaţa a avut loc un nou "atac", ziarul conservator OK Diario publicând înregistrarea video din 2011. Ea a confirmat autenticitatea filmării şi a asigurat că în ziua respectivă luase "în mod involuntar (...) produse în valoare de 40 de euro", denunţând în acelaşi timp "încălcarea tuturor limitelor".