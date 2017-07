Acum poți obține certificarea Cambridge în Moldova. Află cum și unde!

La Școala Internațională Heritage elevii vor studia conform unui model inovativ, bazat pe un curriculum mixt: național și internațional. Pentru a răspunde curiozităților pe care le au părinții și copiii, vă propunem să aflăm cum va funcționa acest program unic.

Heritage se va conforma tuturor cerințelor Ministerului Educației al RM, în același timp introducând curriculumul International Primary Curriculum (IPC) în clasele primare și Cambridge International Education (CIE) în gimnaziu și liceu.

În acest articol descoperiți ce este CIE, care le poate aduce elevilor din Moldova certificarea internațională Cambridge.

Prin ce este diferit CIE?

Programele și calificările Cambridge stabilesc standardul global pentru educația internațională. Acestea sunt create de specialiști în fiecare disciplină, înrădăcinate în rigoare academică și reflectă cele mai recente cercetări educaționale. Ele oferă o platformă puternică pentru ca elevii să progreseze de la o etapă la alta.

Cambridge International Education pregătește elevii pentru viață, ajutându-i să-și dezvolte o curiozitate informată și o pasiune pentru învățare. CIE face parte din Cambridge Assessment, un departament al Universității Cambridge, care își dedică resursele pentru a elabora programe educaționale de înaltă calitate, menite să valorifice potențialul elevilor. Calificările internaționale CIE sunt recunoscute de cele mai bune universități și angajatori din lume, oferind elevilor o gamă largă de opțiuni pentru educația și cariera lor. În fiecare an, mii de elevi obțin certificarea Cambridge de care au nevoie pentru a deveni studenți ai universităților de top din întreaga lume, inclusiv în Marea Britanie, SUA, Australia, Canada și Noua Zeelandă.

Ce competențe dezvoltă CIE?

Cambridge International Education dezvoltă cunoștințele elevilor, înțelegerea și abilitățile în:

• Conținutul obiectului

• Aplicarea cunoștințelor în situații noi și necunoscute

• Cercetarea intelectuală

• Flexibilitatea și capacitatea de reacție la schimbare

• Lucrul și comunicarea în limba engleză

• Influențarea rezultatelor

• Conștientizarea culturală

Cum funcționează modelul de învățare centrat pe elev CIE?

Nevoile copilului în calitate de elev se află în centrul abordării CIE în domeniul educației. Programele și calificările urmăresc să ofere fiecărui copil o pasiune pentru învățare care să rămână cu el în școală, universitate și după absolvire. Abordarea CIE sprijină școlile să dezvolte elevi care:

• sunt încrezători în lucrul cu informațiile și ideile;

• sunt responsabili pentru ei înșiși, responsabili și respectuoși față de ceilalți;

• își dezvoltă constant capacitatea de a învăța;

• sunt inovatori și pregătiți pentru provocările viitorului;

• se implică intelectual și social, fiind gata să facă o schimbare.

Cambridge International Education la Heritage

La Heritage curriculumul CIE este aplicat în gimnaziu. Elevii încheie Școala secundară 1 atunci când susțin examenul Checkpoint (un examen cu trei discipline, care cuprinde limba engleză, matematică și științe, la vârsta de 14 ani). Când elevii ajung la liceu li se oferă posibilitatea de a-și alege cursurile pentru Școala secundară 2, care vor fi studiate timp de doi ani academici. Atunci când elevul are vârsta de 16 ani, CIE culminează cu dobândirea Cambridge International General Certificate of Secondary Education. Acesta poate cuprinde o selecție de cinci până la șapte cursuri, alese de elev și părinții săi, pe baza opțiunilor individuale de carieră, facultate și universitate.

Heritage va oferi îndrumări de carieră elevilor care sunt gata să urmeze calea CIE în educație. Acești elevi vor avea șansa de a absolvi prin două parcursuri diferite, numite Core și Extended, care pot califica elevul pentru o anumită universitate, în funcție de disciplina specifică de studiu.

Ce este Cambridge International General Certificate of Secondary Education (IGCSE)?

Cambridge IGCSE sunt calificări bazate pe discipline, de obicei studiate pe o perioadă de doi ani, iar evaluarea are loc la sfârșitul cursului. Școli din întreaga lume sunt implicate în dezvoltarea Cambridge IGCSE. Programele sunt internaționale în perspectivă, dar păstrează o relevanță locală. Acestea sunt actualizate la fiecare trei-patru ani, pentru a reflecta evoluțiile inovative în educație. Ele au fost create special pentru studenții internaționali, evitând prejudecățile culturale. Contextele sau exemplele utilizate în programele de curs și în întrebările examenelor sunt sensibile din punct de vedere cultural într-un context internațional.

Cambridge IGCSE oferă un curriculum flexibil, cu o selecție de peste 70 de subiecte în orice combinație. Nu există discipline obligatorii și elevii sunt liberi să studieze o serie de subiecte. Libertatea de a alege îi motiveazăpe elevi pe parcursul studiilor. Dezvoltat acum 25 de ani, acest program este administrat de Cambridge International Examinations, parte a Universității Cambridge.

Cine poate obține certificatul Cambridge IGCSE?

Cambridge IGCSE este cea mai populară calificare internațională din lume pentru vârsta de 14-16 ani. Acesta este susținut în peste 145 de țări și predat în peste 6100 de școli din întreaga lume. Peste 990000 de elevi din școlile din întreaga lume s-au înscris la examenele pentru obținerea certificării IGCSE în anul 2015-2016.

De ce să alegeți Cambridge IGCSE?

Cambridge IGCSE oferă pregătirea ideală pentru învățământul secundar și ajută la îmbunătățirea performanțelor prin dezvoltarea abilităților de gândire creativă, cercetare și rezolvarea problemelor. Subiectele Cambridge IGCSE sunt recunoscute de instituțiile de învățământ superior și angajatorii din întreaga lume, ca dovadă a realizărilor academice și ca un „pașaport internațional” pentru progres și succes.

Care este sistemul de evaluare IGCSE?

Evaluarea are loc la sfârșitul cursului și oferă opțiuni diferite, care se potrivesc cel mai bine elevilor, inclusiv examinări scrise și orale, cursuri și evaluări practice. Acest fapt lărgește posibilitățile elevilor de a-și demonstra cunoștințele, mai ales atunci când limba lor maternă nu este engleza.

A-Level la Școala Internațională Heritage

După IGCSE, elevii vor avea ocazia să meargă la următorul nivel, numit KS4 (Key Stage 4) sau AS (Advanced Studies) și A-Level (Advanced) –pentru încă o perioadă de doi ani de studiu. În acest timp elevii se concentrează pe mai puține cursuri, de obicei două-patru, care sunt vitale pentru admiterea lor în al doilea an al universității selectate. Oferind oportunitatea A-Level, Heritage oferă copiilor posibilitatea de a-și asigura admiterea la un nivel de studiu mai ridicat, fiind în același timp acasă, cu familia, economisind timp și fonduri prețioase, în loc să petreacă un an suplimentar în străinătate.

Cum rămâne cu costurile CIE?

Costurile materialelor de studiu și ale examenelor sunt stabilite de Cambridge International Education, care va înregistra fiecare examen. Aceste cheltuieli sunt suportate de părinți.

Elevii CIE devin parte a comunității Cambridge?

Prin programele și calificările Cambridge, elevii CIE se alătură unei comunități formate din peste 10000 de școli din peste 160 de țări. Distanța nu creează o barieră între elevii Cambridge din întreaga lume. Comunitățile online ale Cambridge aduc școlile și elevii împreună pentru a discuta proiectele și activitățile lor, cu scopul de a-i pregăti pentru succes în lumea modernă, aflată în continuă schimbare. Comunitatea globală de studii Cambridge contribuie la dezvoltarea celor mai bune practici și la ridicarea standardelor educației internaționale în întreaga lume.

Heritage continuă înscrierea elevilor pentru anul academic 2017-2018!

Programați-vă acum pentru un tur de prezentare la Școala Internațională Heritage, apelând +373 62022210

Echipa Heritage vă așteaptă de luni până sâmbătă la adresa: bd. Dacia 45A, Chișinău

Viitorul începe aici!

