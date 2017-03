Actriţa despre care se specula că ar fi cauza despărțirii dintre Pitt și Jolie, a devenit mamă pentru a doua oară

Actriţa franceză Marion Cotillard şi partenerul său, actorul şi regizorul fancez Guillaume Canet, care au o relaţie de zece ani, au devenit părinţi pentru a doua oară, actriţa aducând pe lume o fetiţă, potrivit contactmusic.com.

Reprezentanţii actriţei câştigătoare a unui premiu Oscar au confirmat vestea joi, citează mediafax.ro

Cuplul s-a întâlnit în timpul lucrului la filmul din 2003 „Love Me If You Dare” şi mai au împreună un băiat de cinci ani, Marcel. Actriţa în vârstă de 41 de ani a anunţat că este însărcinată în luna septembrie într-o postare pe reţeaua Instagram, în care i-a adus cuvinte de laudă partenerului său cu care este de 10 ani.

„În urmă cu mult timp, am cunoscut bărbatul vieţii mele, tatăl fiului meu şi al copilului pe care îl voi avea. El este iubitul meu, cel mai bun prieten şi singurul de care am nevoie”, a scris actriţa.

Vedeta filmului Assassin's Creed lucrează la această oră alături de Guillaume Canet, în vârstă de 43 de ani, la filmul Rock ’n’ Roll, în care cei doi joacă nişte versiuni exagerate ale propriilor persoane.

Când a anunţat vestea că va avea un alt copil, anul trecut, Cotillard a dezminţit şi zvonurile care sugerau că ea ar fi fost responsabilă pentru încheirea căsniciei dintre Brad Pitt, partenerul său din filmul „Allied”, şi Angelina Jolie.

Unele surse sugerau că Jolie ar fi fost nefericită cu privire la relaţia soţului său cu Marion, care juca rolul soţiei lui Pitt în filmul de război.

„Nu sunt obişnuită să comentez asupra unor lucruri de acest gen, nici să le iau în serios, dar cum situaţia ia amploare şi afectează oamenii pe care îi iubesc, trebuie să vorbesc. Le doresc foarte mult Angelinei şi lui Brad, pe care îi respect profund, să îşi găsească pacea în acest moment tumultos”, a declarat Cotillard la acel moment.

