Actrița serialului „Sex and the City”, Cynthia Nixon, candidează pentru postul de guvernator al New Yorkului

Actrița și activistul liberal Cynthia Nixon, cunoscută pentru rolul Mirandei din serialul "Sex and the City", a anunțat că va candida pentru postul de guvernator al New Yorkului.

"Iubesc New Yorkul și astăzi îmi anunț candidatura pentru postul de guvernator", a scris pe Twitter Cynthia Nixon, în vârstă de 51 de ani. Alegerile vor avea loc pe 6 noiembrie 2018. Dacă va reuși să câștige alegerile, Nixon va deveni prima femeie în acest post, dar și prima persoană din această funcție care a declarat deschis că este homosexuală. Bătălia se va da între ea și Andrew Cuomo, care va candida pentru al treilea mandat și care se spune că ar putea candida și pentru postul de președinte al SUA în 2020, transmite Reuters.