Actrița Melanie Griffith a dezvăluit că a fost diagnosticată cu epilepsie în urmă cu șase ani

Griffith a fost diagnosticată după ce a avut două crize care s-au produs pe un iaht în largul Mediteranei, în timpul Festivalului de Film de la Cannes în 2011.

"Am avut această criză majoră și m-au dus la spitalul din Cannes și apoi m-au adus înapoi la barcă", a spus actrița în vârstă de 60 de ani în timpul acestei reuniuni, potrivit The Hollywood Reporter. "Și apoi am avut o altă criză și m-am întors [la spital]. Mi-au făcut un EEG și au început să privească lucrurile serios".

"Când m-am întors (în SUA), am fost diagnosticată cu epilepsie, dar până atunci, timp de 20 de ani, nimeni nu a acordat suficientă atenție pentru a-mi pune acest diagnostic'', a continuat ea.

Griffith a spus că nu mai a avut convulsii de patru ani și afirmat că acestea au fost cauzate de stres. "Am fost extrem de stresată", a spus ea. "Fiecare criză pe care o aveam era într-un moment când eram extrem de stresată".

De trei ori nominalizată la Globul de Aur, Griffith a declarat că a început să aibă mai puține crize după divorțul de actorul Antonio Banderas, survenit în 2015 după 18 ani de mariaj.

"Am divorțat, ceea ce este o adevărată vindecare pentru mine", a glumit Melanie, provocând râsetele publicului, adăugând că de atunci a reușit să ducă o viață mai sănătoasă.

"Au trecut trei ani [de la ultima criză]", a spus ea. "Ca femei, ne facem o familie, ne luăm un soț, avem o viață, avem copii, avem grijă de casă, mergem și noi la lucru, nu putem dormi noaptea, pentru că suntem în picioare pentru copii. Nu cred că am dormit timp de 35 de ani. Încă nu dorm; este complet dat peste cap ciclul meu de somn".

Actrița din Working Girl (O femeie face carfieră, 1988) are trei copii din trei relații diferite, printre care Dakota Johnson, protagonista din filmul Fifty Shades of Gray.

Însă în ciuda problemelor sale de sănătate, Griffith se simte totuși recunoscătoare că a reușit să aibă acces la cea mai bună îngrijire medicală. Ea a spus că a fost recent la centrul medical Health Nucleus din San Diego, California, cel mai nou loc de înaltă tehnologie, pentru teste genetice pentru a vedea dacă încă are epilepsie.