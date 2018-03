Actorul român Răzvan Fodor are probleme de sănătate: „Mi-este frică să mă îndrept în zona de medicamentaţie”

“Mă confrunt de 6 luni cu o depresie moderată şi o anxietate crescută. Nu cred că este din cauza vârstei. Am căutat soluţii, am vorbit inclusiv cu un psihiatru, dar mi-este frică să mă îndrept în zona de medicamentaţie şi prefer să merg în continuare pe remedii homeopate, ceaiuri, meditaţie şi exerciţii de respiraţie.

Nu mai am răbdare, nu mai am toleranţă să vorbesc cu psihoterapeuţi pentru că am vorbit destul. Vreau o scurtătură. Eu vorbesc zilnic cu Irina, cu prietenii apropiaţi, cu persoane care au trecut prin asta, dar mi-e greu să mă mobilizez.

N-am motivaţie să fac sport, deşi am un abonament care mă aşteaptă de un an de zile să-l consum”, a declarat Răzvan Fodor în cadrul emisiunii Love is Fun de pe pagina de Facebook a revistei A List Magazine.