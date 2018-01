Actorul Paul Rudd va primi titlul de „Bărbatul anului” 2018 din partea Universităţii Harvard

Actorul şi scenaristul Paul Rudd, protagonistul filmului „Omul-Furnică/ Ant-Man", va primi titlul de "Bărbatul anului" 2018 - Hasty Pudding Man of the Year - din partea secţiei de teatru a Universităţii Harvard, într-o ceremonie fastuoasă care parodiază un obicei ce datează din secolul al XVIII.

Artistul american primeşte acest trofeu insolit pentru talentul său actoricesc, care acoperă o gamă largă de genuri, de la personaje din filme de comedie la supereroi din pelicule inspirate din benzi desenate, informează thewrap.com.

Paul Rudd, în vârstă de 48 de ani, va primi acest titlu insolit cu ocazia unei parade anuale, ce va fi organizată în Cambridge, Massachusetts, pe 2 februarie.

Pub

Membrii asociaţiei Hasty Pudding Theatricals de la Harvard acordă în fiecare an titlul de femeia, respectiv bărbatul anului, unui artist care s-a remarcat nu numai la Hollywood, ci şi pe scena de teatru sau în alte domenii.

Clubul Hasty Pudding de la Harvard, fondat în 1795, reprezintă cea mai veche trupă de teatru de amatori din Statele Unite ale Americii.

Câştigătorii primesc o oală de budincă aurită, o tradiţie care datează din 1795, când 21 de studenţi de la Harvard au stabilit ca fiecare membru al noului club să aducă "o oală de budincă de cereale" la întâlnirile lor.

Titlul de "Femeia anului" pe 2018 i-a fost atribuit, în urmă cu câteva zile, actriţei Mila Kunis, care va primi acest trofeu în cadrul unei ceremonii ce va avea loc pe 25 ianuarie.

Anul trecut, asociaţia Hasty Pudding Theatricals i-a onorat pe actorii Octavia Spencer şi Ryan Reynolds.

După ce a jucat în "Liceenele din Beverly Hills/ Clueless" în 1995, Paul Rudd a devenit o prezenţă constantă în filmele de comedie hollywoodiene, remarcându-se în producţii cinematografice cu mare succes de public, precum "Virgin la 40 de ani/ The 40 Year Old Virgin", "Un pic însărcinată/ Knocked Up" şi "Caut cavaler de onoare/ I Love You, Man".

A jucat şi în câteva seriale TV celebre, precum "Prietenii tăi/ Friends" şi "Parks and Recreation", dar şi în cele două pelicule din franciza "Un ştirist legendar/ Anchorman".

În 2015, actorul Paul Rudd a primit o stea pe Walk of Fame din Hollywood.