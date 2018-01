Actorul Hugh Grant, la vârsta de 57 de ani, va deveni tată pentru a cincea oară

Actorul mai are o fiică, Tabitha Jing Xi, care are șase ani şi un fiu, Felix, în vârstă de patru ani, cu fosta iubită. De asemenea, cu Anna Eberstein mai are o fetiţă născută în 2015 şi un băiat născut în 2012, scrie libertatea.ro.

„Sunt foarte fericită că voi avea în curând un nou nepot. Ea trebuie să nască în curând”, a spus mama Annei Eberstein, conform dailymail.co.uk.