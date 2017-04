Activistul Victor Chironda, despre parcările cu plată din Chișinău: Doar afacere, nimic personal

Activistul civic, Victor Chironda, comentează declarațiile făcute de reprezentantul companiei EME Parkleitsystem. Acesta a scris pe blogul său, remarcile făcute în urma discursului lui Zsigmond Bodnar.

„Dincolo de faptul că dl. Zsigmond Bodnar a avut o prestație foarte arogantă și cu pretenții de mare om de afaceri care a venit să ne ajute să facem și noi niște parcări cu plată, „ca la în Europa”, domnia sa a confirmat câteva lucruri:

1. EME Parkleitsystem este o companie neoperațională creată doar pentru a participa la tender.

2. Nici EME Parkleitsystem și nici EME Zrt nu au experiență în amenajarea, organizarea și gestionarea parcărilor cu plată în forma în care prevede contractul de PPP.

3. Nici EME Parkleitsystem și nici compania locală creată de ei, PLS Parcare SRL nu vor construi/amenaja parcări. De asta se ocupă Primăria. Ei doar vor desena marcajul și vor amplasa semnele rutiere necesare.

4. Nici EME Parkleitsystem și nici fondatorii acesteaia nu vor investi nici 10, nici 6 nici 3 milioane de euro în parcările cu plată din oraș, așa cum s-a discutat în presă. Deși EME Parkleitsystem se numește „investitor”, unica lor investiție constă în adaptarea sistemului lor de plată prin telefon mobil la aparatele de plată existente în Chișinău (gen Qiwi).

5. Acest proiect este o afacere. Doar o afacere”, a scris Chironda pe blogul său.

Totodată, Chironda a scris despre greșelile făcute de municipalite.

„În mod ideal, Primăria trebuia să inițieze discuții publice în 2013-2014, în baza studiului de fezablitate privind parcările cu plată, efectuat de WSP în 2013. La acestă etapă puteau fi discutate o serie de aspecte controversate precum amenajarea parcărilor (pe trotuar sau pe carosabil), modalitatea de gestiune (prin crearea unei structuri municipale sau prin atragerea unui operator privat), prețul pentru ora de parcare.

După colectarea părerilor și propunerilor, specialiștii de la Direcția Transport trebuia să elaboreze un draft de Regulament, pe care să îl supună dezbaterilor publice și discuțiilor în CMC.

Și numai după adoptarea Regulamentului se putea de purces la organizarea Concursului de selectare a operatorului privat cu implicarea în Comisia de selectare a reprezentanților CMC, a Primăriei, a Guvernului și a experților independenți. Așa presupune logica elaborării politicilor publice și așa se construiește un proiect credibil și sustenabil. Asta în caz că oamenii din administrația locală sunt bine intenționați.

PPP-urile sunt instituite atunci cînd autoritatea publică nu are suficiente fonduri să investească în dezvoltarea/modernizarea/dotarea unui serviciu public. Astfel ea găstește un partener privat. Într-un Parteneriat Public-Privat avem o parte privată (companie) și una publică (autoritate publică locală sau centrală). În astfel de parteneriate, partenerul public are întotdeauna o poziție superioară, pentru că el oferă spre gestiune un bun public, și trebuie să se asigure că el va fi folosit cu grijă, eficient, în favoarea interesului public, adică a cetățenilor care sunt proprietarii acestui bun. Astfel, autoritatea locală pune condițiile, stabilește regulile și are urmărește îndeplinirea corectă a contractului.

În situația parcărilor cu plată în Chișinău, eu am impresia că partenerul privat este cel care dictează condițiile și regulile. Iar autoritatea locală în persoana Primăriei este un executant docil al acestor condiții, în urma unei înțelegeri obscure între oamenii din Primărie și cei din privat”, ma scris Chironda.

Contractul dintre Primăria Chișinău și compania EME Parkleitsystem care a câștigat la licitația pentru amenajarea parcărilor cu plată în capitală a stârnit controverse în rândurile consilierilor municipal și a societății civile.

UNIMEDIA amintește, Consiliul Municipal Chișinău a fost atacat în instanță de către EME Parkleitsystem GmBH, compania câștigătoare la licitația pentru amenajarea parcărilor cu plată în Chișinău. Potrivit consilierului municipal Ruslan Codreanu, aceasta ar fi atacat CMC-ul pentru că n-ar fi semnat Regulamentul cu privire la parcări.

Activistul civic Victor Chironda a a mers la Viena, la adresa indicată pe site-ul oficial al companiei pentru a vedea cine activează la EME Parkleitsystem, însă a constatat că adresa este una eronată, dat fiind faptul că sediul companiei a fost găsit.

Centrul Național Anticorupție a pornit o cauză penală pe numele companiei responsabile de amenajarea parcărilor cu plată în Chișinău.