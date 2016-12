Acţionarii majoritari ai Moldasig, obligaţi de CNPF să îşi vândă acţiunile în trei luni

Acţionarii majoritari ai MOLDASIG, cea mai mare companie de asigurare din Moldova, sunt obligaţi să îşi vândă acţiunile deţinute (65,03%) până în dată de 6 martie 2017. Hotărârea a fost luată de către Consiliul Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare din Moldova (CNPF) în dată de 6 decembrie a.c., urmând a fi aplicată în termen de 3 luni, fiind publicată pe site-ul oficial al CNPF şi în Monitorul Oficial.

Hotărârea CNPF mai prevede "suspendarea pentru acţionarii majoritari ai MOLDASIG a exercitării dreptului de vot, de convocare şi desfăşurare a adunării generale a acţionarilor, a dreptului de a introduce chestiuni pe ordinea de zi, a dreptului de a propune candidaţi pentru funcţia de membru a consiliului societăţii, al organului executiv şi al comisiei de cenzori, şi a dreptului de a primi dividende",scrie xprimm.md.

Acţionarii vizaţi sunt "PRODROMOS Limited" L.T.D. (19,98% din acţiuni), "DENTON ENTER- PRISE" L.T.D. (19,99%), "INTERSNAB" O.O.O (4,98%), "KIRKLISTON Management Limited" (4,99%), "APPOLO Capital Înveşt" L.T.D. (4,98%), "PEKLO Management" (4,95%), "ICS SEMGROUP SYSTEMS" S.R.L. (4,89%), "BRISTOL EXPERTS" LP (0,27%).

În cazul în care acţionarii nu vor înstrăina acţiunile deţinute în termenul stabilit de CNPF, organele executive ale MOLDASIG vor trebuie să dispună, în termen de 15 zile, anularea acţiunilor respective, emiterea unor noi acţiuni şi expunerea acestora spre vânzare, se mai arăta în hotărârea CNPF.

Potrivit CNPF, hotărârea este rezultatul "comportamentului concertat a grupului de acţionari menţionaţi, care deţin un pachet de acţiuni de 65,03% din MOLDASIG dobândite fără avizul prealabil al CNPF, fapt ce contravine reglementărilor în vigoare. De asemenea, acţionarii MOLDASIG nu au prezentat informaţiile solicitate de către CNPF, astfel nu a fost posibilă atestarea de către autoritatea de supraveghere a lipsei activităţii coordinate/concertate în raport cu asiguratorul, în scopul asigurării executării legislaţiei cu privire la asigurări".

Vedeţi aici hotărârea CNPF.

Amintim că CNPF a mai luat o măsură similară în acest an şi pentru alte 2 societăţi de asigurare, ASITO şi ALLIANCE Insurance Group (AIG). Mai multe detalii aici şi aici. În cazul ASITO, acţionarii trebuiau să înstrăineze pachetul majoritar până în dată de 26 noiembrie a.c., iar în cazul AIG până în dată de 16 decembrie a.c. În baza informaţiilor deţinute de către portalul www.xprimm.md, acţiunile ASITO nu au putut fi vândute din cauza instaurării sechestrului asigurator urmare a solicitării parchetului aticoruptie din Moldova. În prezent, autorităţile competente colaborează pentru soluţionare acestei situaţii. Vom reveni cu detalii.