Aceste zodii au puteri astrale nebănuite: Asigură-te că le ai printre prieteni

Frumusetea interioara se vede pe chip, spune o vorba veche. Iar zodiile care se bucura de o energie astrala deosebita si au o personalitate echilibrata sunt cele mai norocoase din acest punct de vedere. Asigura-te ca le ai printre prieteni!

Taurul, stabil ca o stanca

In astrologia vedica, se spune ca Buddha s-ar fi nascut in zodia Taurului. Calm, echilibrat, rabdator si rezistent in fata sortii, Taurul stie sa faca fata multor situatii limita si sa nu se lase dus de val. Energia lui interioara este unul dintre cele mai mari daruri pe care le primeste de la astre, iar puterea interioara se va pastra toata viata!

Leul, personalitate stralucitoare

Nativii acestei zodii sunt inzestrati cu o forta si o carisma de invidiat! Se spune despre Lei ca sunt destinati sa straluceasca, iar cei care primesc o educatie aleasa si sunt ambitiosi pot ajunge personalitati marcante. Au o multime de calitati, iar frumusetea si energia lor interioara sunt admirate de toti cei din jur.

Balanta, generoasa cu toti

Persoanele nascute sub semnul Balantei iubesc dreptatea, justitia si adevarul. Vor fi fericite sa ii ajute pe cei nedreptatiti, pe cei mici si slabi. Vor gasi puterea sa se ridice din orice necaz si sa ii incurajeze si pe altii, iar aceasta este una dintre cele mai frumoase calitati care le ajuta pe Balante sa capete respectul si admiratia tuturor. Puterea lor interioara este un exemplu pentru altii!

Sagetatorul, printre zodiile cele mai curajoase

Este o zodie care beneficiaza de o intuitie fenomenala, iar energia ei interioara o ajuta sa fie optimista, cutezatoare si sa gandeasca dincolo de limite. Sagetatorii au un farmec aparte si reusesc sa iasa din tipare prin modul in care gandesc si actioneaza. Sunt idealistii zodiacului, dar au si curajul de a-si pune in practica ideile.