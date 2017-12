Academia Americană de Film a adoptat un cod de conduită ca reacție la scandalul acuzațiilor de hărțuire sexuală

Codul de conduită, trimis miercuri celor peste 8.000 de membri și joi către presă, este consecința eliminării lui Harvey Weinstein în luna octombrie ca urmare a acuzațiilor de hărțuire sexuală sau agresiune formulate împotriva acestuia de către peste 50 de femei.

În istoria de 90 de ani a Academiei, Weinstein, care neagă acuzațiile de relații sexuale neconsensuale, este cea de-a doua persoană eliminată din acest for. Reuters nu a putuT verifica acuzațiile împotriva producătorului, precizează agenția de presă.

Pub

Dezvăluirile despre Weinstein au fost urmate de numeroase acuzații de hărțuire sexuală sau agresiune formulate împotriva altor actori, producători, regizori sau agenți, care au zdruncinat industria americană de film. Personalități din media și politică se confruntă cu acuzații similare.

Câștigătorul a două premii Oscar și membru al Academiei, Kevin Spacey și-a cerut scuze pentru un incident de presupus comportament sexual inadecvat, dar nu a răspuns acuzațiilor formulate de peste 30 de persoane. Ca urmare, a fost concediat din echipa serialului 'House of Cards', produs de Netflix Inc, iar rolul său din anunțatul film 'All the Money in the World' a fost redistribuit. Reuters nu a putu verificat acuzațiile împotriva lui Spacey, precizează agenția de știri.

Scrisoarea trimisă miercuri, semnată de directorul executiv al Academiei, Dawn Hudson, și care include codul de conduită, precizează că un departament special înființat de Academie lucrează la ''finalizarea procedurilor pentru gestionarea acuzațiilor de comportament inadecvat, asigurându-ne că le putem rezolva corect și rapid''. Scrisoarea și codul nu fac referire la vreo persoană anume.

Demersul vine cu șase săptămâni înainte de anunțarea nominalizărilor pentru premiile Oscar 2018, cea mai înaltă distincție din industria de film. Ceremonia decernării premiilor Oscar va avea loc la Hollywood, pe 4 martie.

Codul de conduită precizează că ''în Academie nu își au locul oamenii care abuzează de poziție, de putere sau influență într-o manieră care încalcă standardele recunoscute de decență''.

Se mai precizează că organizația, din care fac parte cei mai valoroși actori, cineaști și publiciști, ''se opune oricărei forme de abuz, hărțuire sau discriminare pe criterii de sex, orientare sexuală, rasă, etnie, dizabilități, vârstă, religie sau naționalitate.''

''În cazul în care comitetul director dovedește că vreunul dintre membrii săi a încălcat aceste standarde sau a compromis integritatea Academiei prin intermediul acțiunilor sale, poate impune orice sancțiune disciplinară permisă de statut, inclusiv suspendarea sau eliminarea'', precizează codul.