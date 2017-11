Așa arată cel mai minuscul castel din lume și pare desprins dintr-o lume de basm! Poartă semnătura unui celebru arhitect al casei regale

Cel mai mic castel din lume poarta denumirea de „Molly’s Lodge” si a fost construit in anul 1834, avand o semnificativa valoare arhitecturala.

„Bijuteria” e localizata in Costswolds, in Marea Britanie, la o distanta de cateva ore de Londra. Acest castel a fost scos la vanzarea pentru suma de 910 mii de dolari si costa cat un apartament de lux in capitala engleza, spun agentii imobiliari.