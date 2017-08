ARON GROUP lansează versiunea nouă a site-ului. De acum mai comod și mai modern

ARON GROUP continuă să inoveze pentru a răspunde cât mai bine așteptărilor clienților și anunță lansarea noului său website www.aron.md. Cu această ocazie, ARON.md aduce aproape orizonturile Romei şi dă start concursului Un City Break la Roma cu Fly One!

Interfața optimizată a site-ului cuprinde funcționalități comod de manevrat, care oferă posibilitatea clienților să rezerve rapid bilete de avion spre orice destinație din lume. Opțiunile moderne permit identificarea și combinarea zborurilor cu toate companiile aeriene. Astfel, toți clienții vor avea acces direct la unul dintre cele mai largi și performante sisteme de rezervare on-line. Zborurile, hotelurile și pachetele turistice tip City Break vor fi rezervate cu doar câteva click-uri. Iar pentru mai multă comoditate, clienții vor putea alege modalitatea dorită pentru achitare: on-line cu cardul, la bancă, la poșta Moldovei sau la terminalele de plată. Noul site Aron.md poate fi accesat de pe orice dispozitiv rapid și ușor, întrucât interfața este adaptabilă la toate dimensiunile de ecran: smartphone, tabletă sau desktop.



Odată cu lansarea noii versiuni a site-ului, ARON.md anunță startul concursului Un City Break la Roma cu Fly One! Campania se va desfăşura în perioada 10 august 2017 – 10 octombrie 2017 și are drept premiu un City Break la Roma. Călătoria include cazare la hotel pentru 3 nopți cu mic dejun inclus, biletele de avion dus/întors și emoții de neuitat.



Clientul care va rezerva şi va cumpăra un bilet de avion de pe site-ul www.aron.md, conform etapelor indicate în momentul rezervării,în perioada de desfăşurare a campaniei, 10 august – 10 octombrie, devine automat participant al concursului.

Încheierea promoției va fi anunțată de către organizator, iar marea extragere va fi efectuată aleatoriucu ajutorul www.random.org., în prezenţa reprezentanţilor Aron.md şi a companiei aeriene FlyOne.



Din 2008, ghidați de atitudine, responsabilitate, idei inovative și tehnologii moderne, ARON aduce aproape de clienții săi locurile dorite, oferindu-le cele mai calitative servicii la cele mai accesibile prețuri.

ARON Vă invită să accesați noul site www.aron.md pentru a beneficia de experiențe unice aproape de orizonturile dorite. Wish you a pleasant flight!



