ANSA a interzis importul de carne din câteva țări. Care este lista acestora

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor a interzis importul de carne de pui din mai multe regiuni din Polonia, Germania, Ucraina şi Rusia. Interdicția a fost aplicată din cauza gripei aviare care a fost depistată la păsările din aceste zone.

„Cele mai mari zone de risc în jurul Republicii Moldova este Rusia, Ucraina, Polonia și România, țări cu care noi avem relații economice. Gripa aviară este o boală care afecetază doar păsările și este chemată de un virus nou modificat N5H8, un virus care practic nu este vaccină elaborată contra lui. Noi am întreprins măsuri și pentru Republica Moldova. Am evaluat efectivut de păsări – în jur de 45 de milioane de păsări. Am elaborat un plan de biosecuritate, mai ales pentru gospodării”, Vsevolod Stamati, director general-adjunct al ANSA.

Potrivit lui, vor fi informate toate autoritățile publie locale și se va monitoriza situația pentru a evita pericolele.