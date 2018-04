AMG va renunţa la motoarele V12 pentru modelele Mercedes. Când se va întâmpla şi cu ce le va înlocui

Subdiviziunea AMG a companiei germane Mercedes-Benz va înceta producţia şi montarea pe automobilele performante „cu stea în frunte” a motoarelor V12. Declaraţia a fost făcută de şeful AMG Tobias Moers, într-un interviu pentru Car and Driver.

O problemă este că actualul motor biturbo, codificat M279, datează încă din anii optzeci şi tot a evoluat în timp: are încă o injecție distribuită, un arbore cu came în fiecare cap și trei supape per cilindru. Opțiunea pentru modelele AMG produce 630 CP și 1.000 Nm.

Până de curând, astfel de motoare au fost instalate pe trei modele de maşini, dar SUV-ul Mercedes-AMG G 65 a fost deja scos din producţie şi o asemenea versiune nu este prevăzută pentru noua generaţie.