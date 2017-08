A plecat în SUA pentru o viață mai bună, iar acum luptă împotriva cancerului. Ajută-l pe Octavian Baranov să învingă leucemia

Salut prieteni! Sunt Octavian Baranov și vreau să vă povestesc istoria mea. Am venit în SUA pentru a avea o viață mai bună și pentru a-mi ajuta apropiații. La început totul a fost bine, și chiar îmi vedeam un viitor frumos. Însă o zi mi-a schimbat viața.

M-am simțit rău în acea zi. Simțeam durere în oase, în piept, în spate și nu am putut să mă ridic pe picioare. Nu puteam mânca și îmi era greu să respir. Am încercat să apelez la un doctor, însă cea mai apropiată programare putea fi peste 2 săptămâni. Prietenul meu m-a dus la urgență.

Mi-au luat analize la sânge, iar într-o oră am aflat că am leucemia. Aveam nevoie de spitalizare imediată cu chimioterapie. A fost greu să cred, am fost atât de stresat și mi-a luat timp pentru a accepta acest lucru!

Este greu să descriu ceea cu ce mă lupt acum, corpul meu a devenit slab și nu mai funcționează corect. A trebuit să nu mai lucrez și să fiu izolat de public pentru a nu face vreo infecție, deoarece sistemul meu imunitar nu mai este atât de puternic.

Mă lupt pentru viața mea și în prezent sunt la punctul în care nu pot să o fac fără ajutor.

Vă rog, ajutați-mă să trec prin acest calvar! Ajută-mă să scap de această durere și să-mi ajut părinții să nu mai trăiască această frică!

Octavian are nevoie de 50.000 de dolari, puteți dona pe acest link.