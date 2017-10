A patra zi de Chisinau Startup Week 2017 aduce evenimente captivante

Pe 9 noiembrie, Tekwill își deschide generos ușile pentru a întâmpina toți doritorii de a explora noțiunea de „startup” în cele mai diverse manifestări. Startup Battlefield, denumirea generică pentru cea de-a patra zi, e structurat în 5 evenimente distincte pentru participanții care intenționează să cunoască investitori și antreprenori, startupuri locale și să-și împrospăteze rețeaua de contacte. Toate evenimentele sunt parte din Chisinau Startup Week.

Shared Breakfast

O oră plăcută de conversații este preconizată pentru 9 noiembrie, în intervalul 9:30 - 10:30. Oaspeți marcanți din industrie vor veni să împartă o ceașcă de cafea, trecând în revistă aspecte importante în domeniul afacerilor și startupurilor. Tinerii sunt invitați să-și ia cafeaua la Tekwill și să se înscrie la Shared Breakfast.

2. Chisinau Demo Day

În intervalul 11:00-12:30, șapte startupuri locale care nu se tem de provocări, vor prezenta produsele dezvoltate unui grup de investitori și vor avea parte de feedback valoros și dacă sunt convingători – chiar de investiții din partea acestora.

Ce posibilități pot extrage tinerii de pe seama acestui eveniment?

promovarea produsului sau tehnologiei, fiind puse în lumina reflectoarelor realizările de la început de drum;

colectare de feedback cu privire la produs;

dacă startupul se află într-o fază foarte timpurie, publicul și comunitatea pot contribui la validarea ideii de produs;

rețea, conexiuni noi și consolidarea celor existente;

multă distracție, bineînțeles!

Startupurile vor beneficia, de asemenea, și de o sesiune unu la unu cu donatori, investitori și presa. Această oportunitate este pentru tine, arată lumii cât de bun e startupul tău și let’s go global! Grăbește-te să te înregistrezi!

3. Booth Fair

Ai un startup și vrei ca lumea să afle mai mult despre el? Pe 9 noiembrie, de la ora 14.00 la 17.00, e momentul! La Booth Fair fiecare doritor de a-și prezenta startupul va avea parte de un stand expozițional cu pliante, broșuri, bannere, autocolante și orice alte materiale promoționale. Participanții vor avea șansa să povestească despre menirea produsului și să împărtășească cât de bun e!

Toate companiile aflate în primă fază, startupuri hardware și software își vor prezenta talentul în fața participanților, investitorilor, donatorilor și presei.

4. Tekwill Visionary Club

Dacă crezi că startupurile vor influența viitorul Moldovei, hai în club! Tekwill Visionary Club este o platformă de comunicare și networking, în cadrul căreia lideri și trendsetteri în domeniul antreprenoriatului tech vor împărtăși cu membrii comunității locale viziuni și experiențe valoroase. Decât să regreți că n-ai participat la o discuție captivantă despre cele mai noi tendințe și tehnologii cu invitați așteptați de peste hotare, mai bine înscrie-te chiar acum!

5. IT Networking Event

De la ora 18:00, IT Networking Event, ediția a V-a, te ajută să stabilești contacte și să construiești relații cu viitori colegi de echipă sau parteneri. Evenimentul se va desfășura în două părți:

Partea I - la fiecare 2 minute participanții vor discuta cu o persoană interesantă cu care vor putea face schimb de păreri despre idei, produse, servicii etc. (Este vorba despre formatul speed dating).

Partea a II-a - abordarea liberă a oricărei persoane pentru stabilire de contacte și discuții.

La IT Networking pot participa: profesioniști IT, antreprenori, startuperi. Evenimentul este organizat de Drupal Moldova Association în parteneriat cu Chisinau Startup Week. Vino să te întâlnești cu viitorul tău partener de startup sau să-ți faci un nou prieten.

Grăbește-te să profiți din plin de oportunitățile pe care le furnizează Chisinau Startup Week și înregistrează-te din timp aici. Îți ia mai puțin de un minut să completezi formularul și să alegi sesiunile dorite.

Ana Chirița, Director Executiv al Asociației Naționale a Companiilor din Domeniul TIC încurajează tinerii să participe la seria de evenimente din 9-10 noiembrie: „Chisinau Startup Week vine să impulsioneze piața startupurilor IT din Republica Moldova printr-un conținut diversificat. Startup Week este o sărbătoare a comunității antreprenoriale, iar anul acesta, pentru cea de-a doua ediție, am pregătit o serie de evenimente și activități prin care vrem să aducem comunitatea IT la un alt nivel. Pitchuri, traininguri, întâlniri cu potențialii investitori și donatori, explorarea hub-urilor sunt doar câteva exemple de activități care se vor întâmpla la Chișinău între 6 și 10 noiembrie. Suita activităților va culmina cu tradiționalul Startup Weekend, care este un fel de campionat al noilor talente din Moldova. Orice antreprenor sau persoană pasionată de tehnologii este binevenităi în această perioadă la Tekwill.”

Urmărește cele mai proaspete știri despre Chisinau Startup Week și află numele invitaților care vin să împărtășească cu tine cunoștințe, experiențe și secrete din culisele unor afaceri profitabile pe pagina noastră de Facebook.

Chisinau Startup Week este organizat de Asociația Națională a Companiilor din Domeniul TIC cu suportul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională și Guvernului Suediei în cadrul Proiectului „Dezvoltarea Centrului de Excelență în domeniul TIC”. Parteneri ai evenimentului: Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) in Moldova, Ministerul Economiei și Infrastucturii al Republicii Moldova și iHUB Chișinău. Parteneri media: Agora.md, Diez.md, Locals.md, Moldova9.com, Unimedia.info.