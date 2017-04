A murit artistul american Gilbert Baker, creatorul steagului în culorile curcubeului, devenit simbol al comunității gay

Artistul american Gilbert Baker, creatorul steagului în culorile curcubeului devenit simbol al comunității gay, a murit la vârsta de 65 de ani, a anunțat ieri prietenul său, activistul Cleve Jones.

Gilbert Baker a inventat celebrul steag cu opt culori pentru ziua libertății homosexualilor în 1978, eveniment care a inspirat mai târziu marșurile ''gay pride'' (marșurile diversității), devenite tradiționale în întreaga lume, relatează sâmbătă France Presse.



Fostul soldat, care a învățat singur croitoria când avea 20 de ani, s-a implicat în constituirea mișcării pentru drepturile persoanelor lesbiene, gay, bisexuale sau transsexuale (LGBT) în San Francisco (vestul Statelor Unite). El a devenit un apropiat al politicianului asasinat Harvey Milk, militant pentru drepturile LGBT.



„Sunt cu inima zdrobită. Prietenul meu cel mai drag din lume a plecat. Gilbert a dat lumii steagul curcubeu; el mi-a dat 40 de ani de dragoste și prietenie”, a scris Cleve Jones pe Facebook, adăugând: „Nu mă pot opri din plâns. Te voi iubi pentru totdeauna, Gilbert Baker”.

El nu a dezvăluit cauza morții, dar cotidianul San Francisco Chronicle scrie că artistul a murit în somn în locuința lui din New York (nord-estul SUA), în noaptea de joi spre vineri.



Jones i-a invitat pe prietenii săi din San Francisco să se adune pentru un priveghi sub un steag curcubeu în cartierul Castro unde trăiește o mare comunitate LGBT.



Anunțul morții lui Gilbert Baker a declanșat o avalanșă de omagii pe rețelele de socializare.



„Curcubeele plâng. Lumea noastră este lipsită de culoare fără tine, dragostea mea”, a postat pe Twitter regizorul Dustin Lance Black, care a câștigat un Oscar pentru scenariul filmului „Milk” (2008, în care joacă Sean Penn în rolul lui Harvey Milk) și care a creat un serial TV despre mișcarea LGBT, intitulat „When we rise”.

Gilbert Baker s-a născut în Kansas (centrul Statelor Unite), în 1951. El a servit doi ani în armată, conform site-ului său de internet. Locuia în San Francisco când mișcarea pentru drepturile homosexualilor lua avânt.