A muncit 5 ani pentru jobul visurilor sale: Un moldovean a obținut un post de muncă în compania Mindvalley din Malaezia, iar misiunea sa este schimbarea sistemului educațional în lume

Alexandru Cucer este un tânăr moldovean de 27 de ani care a reușit să obțină un post de muncă într-o companie orientată spre schimbarea educației la nivel global – Mindvalley din Malaezia. În cadrul acesteia Alexandru, împreună cu echipa sa, contribuie la implementarea noilor modalități inovative de educație, deservind în jur de 3 milioane de oameni în toată lumea.

Angajații Mindvalley au o mulțime de oportunități de a se dezvolta personal și multidimensional, aceștia învață de la cei mai buni mentori în creștere personală productivitate, spiritualitate, atenție și altele. În cadrul companiei există și o echipă care are grijă ca fiecare angajat să aibă scopuri înafara lucrului și că lucrează zilnic pentru a le atinge. Iar în viitorul apropiat vor avea un antrenor personal în fitness care se va ocupa de dieta lor și activitățile fizice pentru a transforma fiecare angajat Mindvalley într-un „ultra hot superhuman” (supraom mega sexy).

Referitor la atmosfera de lucru, Alexandru ne-a spus că Minvalley depune mare efort pentru a face timpul petrecut la muncă cât mai interesant și plăcut. Se bucură de un grafic flexibil și pot munci cât vor, oriunde vor, atâta timp cât obiectivele le sunt atinse. „Dacă simți că astăzi vrei să lucrezi de pe acoperișul unui bar din Kuala Lumpur, nu este o problemă”. Totodată, au și o lună pe an în care pot merge să lucreze într-o altă țară, pentru a călători și a descoperi lumea.

„Eu lucrez în unul dintre cele mai tari oficii de pe planetă. Oficiul HQ al Mindvalley a fost votat în 2012 drept cel mai cool oficiu din lume. Acesta include un parc interior, hamacuri, o casă în copac, care o folosim pentru un pui de somn, avem și o cameră de meditații, un auditoriu pentru 150 de oameni, decor colorat și opere de artă cu super eroi care să ne reamintească să avem o viață cât mai epică.”, a povestit Alexandru.

Pentru a obține această oportunitate, Alexandru a muncit asupra visului său timp de cinci ani. „Am întâlnit fondatorul Mindvalley, Vishen Lakhiani, la o conferință globală în 2012, unde acesta a vorbit despre faptul că cei mai extraordinari oameni din lume se conduc în carieră și în viață după o anumită misiune. A fost ceva nou pentru mine, deoarece sistemul educațional din Moldova și societatea noastră nu m-au învățat niciodată astfel de lucruri. De regulă, când suntem copii, suntem întrebați: ”Cine vrem să fim când o să creștem mari”, iar noi, de obicei, răspundem că dorim să fim medici, polițiști, avocați etc. Totuși, cred că întrebarea pe care noi am trebui s-o acordăm copiilor noștri este: ”Ce probleme ale lumii ai dori să soluționezi?”. Pentru mine răspunsul era clar. Eu sunt pasionat de schimbarea sistemului educațional pentru a trăi într-o lume cât mai bună. După acest eveniment, mi-am setat un țel foarte clar. Doream să fiu parte a Mindvalley pentru a-mi aduce aportul la atingerea acestei misiuni inspiraționale.”

După ce a muncit pentru acest scop în jur de cinci ani, Alexandru a aplicat pentru un post în Mindvalley. Selecția a durat trei luni, timp în care acesta a trecut cinci interviuri, în urma cărora a reușit să obțină jobul visurilor sale și s-a mutat în Malezia.

Unul din principalele motive pentru care Alex crede că a fost selectat a fost dorința sa de a aduce un impact pozitiv asupra lumii. Iar un alt motiv ar fi experiența națională și globală de șapte ani în cadrul AIESEC, care a dezvoltat în el calitățile de lider. Despre studiile sale, el ne-a povestit că a absolvit Facultatea de Finanțe și Bănci de la ASEM, însă acestea nu l-au ajutat nicicum în obținerea postului de muncă. Din spusele sale, Mindvalley nu ține cont de educația tradițională și, dimpotrivă, apreciază dacă ai ales o altă cale în viață.

Pentru cei intrigați de oportunitățile Minvalley, Alex explică și principiile după care se orientează atunci când angajează pe cineva.

„Recrutăm oameni care nu doar au o minte briliantă, dar care sunt talentați, pozitivi și își trăiesc viața cu un scop. Oamenii din Mindvalley sunt, în primul rând, angajați pentru atitudinea lor. Regula noastră numărul unu atunci când recrutăm este: angajează pentru atitudine, antrenează pentru abilități ”

Procesul de selecție constă în trimiterea CV-ului în formă de video în care trebuie să-ți împărtășești pasiunile, abilitățile, motivația de aplicare și cum o să contribui la această echipă. Dacă treci de această etapă, urmează interviurile, care pot fi de la două la cinci, în funcție de funcția dorită.

Despre revenirea sa acasă, în Republica Moldova, Alexandru a spus că percepția lui despre ce înseamnă casă s-a schimbat. Aceasta nu este atașată de o locație, oameni, țară sau locuință. Pentru el casa este locul unde îi este inima. Cu toate acestea, el s-ar întoarce în țară pentru o scurtă vizită doar ca să-și revadă prietenii.