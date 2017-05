A fost publicat clasamentul mondial pentru categoria „Libertatea Presei”. Pe ce loc se află Republica Moldova

Foto: Intelligence Squared US

Libertatea Presei – o categorie importantă pentru orice țară care tinde să fie una democratică. Pluralismul de idei și independența financiară a canalelor mediatice trebuie să stea la fundamentul unei societăți care doresc ca libertatea să fie pe primul loc. Au fost analizate 180 de țări, s-a luat în calcul: pluralismul, transparența, independența media etc.

Vă prezentăm clasamentul pentru 2017:

Norvegia Suedia Finlanda Danemarca Olanda Costa Rica Elveția Jamaica Belgia Islanda

46. România

80. Moldova

102. Ucraina

148. Russia

Pentru a vedea clasamentul a mai multor țări, accesați altfel.md.

Acest clasament este publicat anual din 2002 din inițiativa organizației „Reporters Without Borders”. Un număr mare de lideri a țărilor așteaptă din an în an acest clasament cu teamă, deoarece index-ul este foarte important pentru că diplomații mondiali, dar și organizații de talie internațională fac referire la acest clasament.