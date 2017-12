A făcut masterul în Marea Britanie și acum vrea să revoluționeze domeniul energetic din Moldova

Eugen Camenscic împărtășește, pe blogul elenarobu.md, din experiența sa de a studia în Marea Britanie. De asemenea tânărul vorbește despre faptul dacă va merge sau nu la alegerile din 2018 și cum vede el schimbarea clasei politice.

”Nu am avut mare dorință să plec din Moldova. Dar așa s-a întâmplat că am oținut bursă „Chevening” de la Ambasada Marii Britanii. Așa și am ajuns aici. Am plecat din Moldova în anul 2016, la vârsta de 28 de ani. Dar dorința de a face studiile peste hotare am avut-o încă din anul 2014. A fost un vis pentru mine – știam că studiile peste hotare deschid mai multe oportunități. Acum înțeleg acest lucru și mai mult”, mărturisește tânărul.

Interviul integral îl găsiți pe elenarobu.md