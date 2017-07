A căzut din avion, dar a rămas în viață. Apoi, au început să i se întâmple lucruri înfricoșătoare

Frane Selak e un personaj legendar. În sensul că a trăit o viață legendară, dar și că poveștile care se spun despre el și pe care spune chiar el par la limita imposibilului. Ba chiar par inventate.

Se spune că a reușit să evite de șapte ori moartea sigură din catastrofe teribile și că o dată chiar a avut noroc la loterie, scrie realitatea.net.

Maestrul Frane este dirijor de profesie. Ani la rând, el a condus corul școlar. Însă muzicantul croat a devenit faimos în întreaga lume datorită unui talent cu totul inedit – acela de a-și dirija propria soartă. Pe bună dreptate este numit cel mai fericit om din lume, scrie perfectmedia.info. S-a născut într-o barcă și, după ce a venit pe lume într-un mod extrem, pe parcursul vieții a reușit să scape de moarte de șapte ori.

Odată, prin anii 60, trenul cu care călătorea Frane a deraiat de pe pod și a căzut în râul cu apa rece ca gheața. Numărul celor decedați a fost de ordinul zecilor, și numai el de unul singur a reușit să ajungă la mal, viu și nevătămat.

Căsătorit de șase ori, Frano Selak a pus femeile mereu pe locul întâi. Asta, probabil, l-a ajutat să treacă cu bine peste următoarea încercare – o catastrofă aviatică. ”Am decis să flirtez cu o stewardesă. Și am mers după ea, în coada avionului, am cerut un sandwich, ceva de băut. Zburam-zburam. Vremea era favorabilă, și brusc, din nimic și fără motiv, am simțit ca și cum ceva a lovit avionul – bum!”, povestește Frane Selak.

În timp ce încerca să aterizeze, avionul a atins vârful unui munte. Lovindu-se cu coada de acesta, ușile avionului s-au deschis. Pasagerii și stewardesele care nu aveau centurile cuplate au zburat din avion. Până la pământ mai erau 600 de metri. Frano a căzut într-o căpiță de fân, iar noua lui cucerire s-a agățat cu haina de ramurile copacilor. ”Când am aflat că este în viață, ne-am reîntâlnit și am fost iubiți o perioadă îndelungată, dar apoi drumurile noastre s-au despărțit”, povestește Frano Selak.

Peste încă patru ani, Frane se afla într-un autobuz care a derapat și a căzut în râu. Din nou, fericitul a ieșit uscat din apă.

Unica întâmplare din care Frane n-a putut scăpa fără câteva zgârieturi a fost la mijlocul anilor 90. Frano mergea cu mașina personală pe un drum șerpuit de munte, iar în cale i-a ieșit un camion cu remorcă. La cotitură, remorca a lovit automobilul. ”Am zburat prin parbriz, iar mașina a căzut în abis. Nu aveam centura cuplată și asta a fost salvarea mea”, explică Frane.

Dar ceea ce i s-a întâmplat acestui om în 2002 i-a făcut pe toți să creadă că este un favorit al sorții. Fiind deja pensionat, Frane Selak avea multe datorii. În una din cele mai dificile zile a cumpărat un bilet la loterie și a câștigat jackpot-ul cu ușurință.

Un milion de dolari – aceasta a fost suma câștigului. Despre Frane s-a scris în ziare. Acest norocos a devenit protagonistul multor spoturi publicitare. Frane a decis să păstreze biletul său norocos până la sfârșitul vieții. Iar banii câștigați atunci, astăzi sunt doar amintiri. ”Să știți că aceste bancnote nu înseamnă nimic. Deși nimeni nu-mi cerea bani, eu pur și simplu mergeam și împărțeam banii cu toți. Bineînțeles că și eu m-am bucurat de viață, am călătorit foarte mult. Toți îmi spuneau să depun banii într-un cont bancar. Dar mie-mi era teamă că voi muri în curând și atunci la ce bun toate acestea”, povestește Frane Selak.

Cu mijloacele bănești câștigate, Frane a construit pe strada sa o capelă în cinstea Fecioarei Maria, a contribuit financiar la reparația bisericii locale și a dăruit instrumente muzicale prietenilor săi muzicanți. Iar atunci când milionul s-a epuizat, mulți pur și simplu l-au dat uitării pe bătrânul Frane. Pensionarul de 83 de ani este astăzi din nou îndatorat, dar ca de obicei nu disperă. Poate va mai avea noroc.