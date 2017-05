6 idei despre dezvoltare profesională, industria IT şi management de la Radu Lazăr, manager Endava Moldova

Sectorul IT este unul dintre domeniile în care Republica Moldova este competitivă la nivel mondial. Conform managerilor companiilor IT, aceasta se datorează calităţii studiilor din ţara noastră, experienţei şi culturii foarte apropiate de cea vestică. Vedeţi mai jos 6 idei despre creşterea profesională, cum să nu te plafonezi şi tendinţe în IT de la Radu Lazăr, manager Endava Moldova.

Pasiunea pentru IT şi drumul către poziţia de manager al Endava Moldova

Deși de profesie sunt economist, IT-ul mereu a fost o pasiune şi o predilecție. Pentru a combina profesia şi vocația, acum 10 ani, având experienţă în managementul proiectelor financiare şi investiționale, am aplicat la poziţia de Project manager la Endava. Nu a fost deloc ușor la început, când lucram peste 12 ore pe zi, pentru a face faţă provocărilor proiectelor de care eram responsabil, dar și să învăț multe chestii noi din industria IT. În decurs de jumătate de an am avut primul succes, dar şi noi provocări.

Ulterior, în poziția de Head of Project Management, fiind responsabil de disciplina de Project Management şi de livrarea proiectelor din Endava Moldova, mi-am consolidat cunoștințele în domeniu şi am fost expus la întregul context de afaceri în care activează Endava. Iar în 2015, timp de aproape un an, am avut oportunitatea să activez în calitate de Manager Endava Iași.

Despre dezvoltare profesională în Moldova (şi nu numai)

Ca să creşti în domeniul tău de activitate, în primul rând, trebuie să-ți dorești mai mult. Odată ce intri într-o zonă de confort, lucrul devine o rutină care te afectează personal în modul cel mai direct, prin plafonare profesională; dar afectează şi compania în care lucrezi – dat fiind randamentul personal în scădere şi lipsa de interes. În cazul dat ai nevoie să găsești responsabilități şi oportunități noi, pe care Endava le oferă din plin, atât pe plan local, cât şi internaţional.

Pe lângă oportunitățile de creștere, pentru a face faţă provocărilor noi, Endava mi-a oferit şi suportul necesar prin accesul la training-uri şi mentori din cadrul companiei. Un lucru e cert – nimic din ceea ce sunt acum nu avea să se întâmple, dacă eram mulţumit cu ceea ce am ajuns să fac la un moment dat.

Creșterea Endava în Chișinău și la nivel de grup

Endava este o companie în continuă creştere, atât în Moldova, cât şi pe plan mondial. În următorii 3-4 ani oficiul Endava din Chișinău planifică să crească la peste 700 de specialiști IT, iar la nivel de grup până la 10 mii de angajați. Această creștere continuă asigură crearea de multiple oportunități de dezvoltare personală şi profesională pentru angajați, atât în domenii tehnice, cât şi de business.

Scopul nostru, în Endava e să ajutăm clientul cu elaborarea de soluții cap-coadă pentru o oportunitate de afaceri, o problemă sau o constrângere de business. Suntem, în primul rând, o companie care se bazează pe oameni şi livrează pentru oameni, succesul cărora contează pentru noi.

Excelenţă în domeniul tehnologiilor

Succesul companiei se datorează şi excelenţei noastre în domeniul IT. Inginerii din Endava sunt încurajați să-şi dezvolte aptitudinile în cadrul disciplinelor şi practicilor tehnice, dar au şi posibilitatea şi susținerea companiei pentru a învăța şi practica tehnologii noi. Aici mă refer atât la tehnologii mainstream, cum ar fi Java sau .Net sau tehnologii cu utilizare mai îngustă, ca Ruby şi Python, cât şi tehnologii şi limbaje de programare de ultimă generație, cum ar fi Scala și Erlang.

Încurajăm dezvoltarea inginerilor, care sunt capabili să livreze clientului soluţii complexe, indiferent de contextul tehnologic. În cazul în care soluțiile de care are nevoie clientul necesită utilizarea tehnologiilor absolut noi (inclusiv în Moldova), le învățăm şi le aplicăm.

Un astfel de exemplu a fost dezvoltarea unei aplicații mobile pentru iPhone şi livrarea acesteia cu succes, în perioada când în Moldova încă nu existau oameni care să cunoască tehnologia. Evident că am recurs la învățarea acesteia bazându-ne pe angajații care au vrut s-o facă. Acum, 7 ani mai târziu, numărul inginerilor specializați în tehnologiile Mobile a crescut de peste zece ori.

Un alt factor de succes al companiei şi o direcţie de dezvoltare pentru ingineri sunt domeniile de business pentru care oferim servicii, cum ar fi asigurări, finanţe, media, telecom, tehnologie sau retail. Astfel, oamenii au posibilitatea să-şi aprofundeze cunoştinţele nu doar într-un domeniu tehnic, dar şi într-un domeniu de afaceri şi să-şi crească valoarea ca specialişti.

Livrări pe live la un click distanţă

Abordarea preferată de livrări de proiecte la Endava este Agile. Aceasta devine din ce în ce mai populară în rândul clienților noștri, pentru că asigură flexibilitatea necesară pentru a răspunde prompt la provocările pieței. Deseori, noi suntem cei care ajutăm clienții să definească şi să aplice transformările strategice necesare în cadrul afacerilor lor, care le-ar permite să activeze într-un mod Agile. Din punct de vedere al livrării proiectelor IT, această abordare impune anumite rigori şi practici ce permit livrarea funcționalităților şi modificărilor pe sisteme „live” în iterații mici, asigurând un timp scurt de răspuns la cerințele business-ului.

Una dintre practicile care devine tot mai des utilizată este livrarea continuă (Continuous Delivery). Aceasta asigură calitatea sistemelor prin minimizarea timpilor de livrare, a riscurilor de integrare, precum şi a riscurilor asociate factorului uman la livrarea sistemelor în „live”. Altfel spus, datorită automatizării, reducem timpii şi eliminăm impedimentele de ordin tehnic în producerea codului şi livrarea acestuia în sisteme „live”, care poate să se întâmple la un click de buton.

Management motivaţional

Pentru a face faţă creşterii pe care ne-am propus-o, avem nevoie să dezvoltăm în continuare structura de management în cadrul companiei. În acest sens, contăm mult pe dezvoltarea personală şi profesională a angajaţilor noștri şi promovarea lor ulterioară.

Prioritatea mea principală pentru următorii ani este să mă asigur că această creştere se întâmplă prin implicarea şi delegarea unui număr cât mai mare de responsabilități către angajați, precum şi prin oferirea unei vizibilității clare asupra modului şi contextului de operare al Endavei.

Vom face acest lucru prin susţinerea angajaţilor pro-activi, celor care-şi doresc o creştere în carieră, celor care vor să-şi asume responsabilități noi şi celor deschiși la oportunitățile pe care le creăm în continuu în cadrul Endava, atât în Moldova, dar şi peste hotare.



P.