52 de companii au aderat la Moldova IT Park și alte 30 au depus cerere

52 de companii au aderat la Moldova IT Park, iar alte peste 30 așteaptă să le fie semnate cererile. Potrivit lui Sergiu Voitovschii, administratorul Moldova IT Park, cererea crește de la o zi la alta și tot mai multe companii își manifestă interesul de a adera la parcul IT.