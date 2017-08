26 de ani de independență a Republicii Moldova, în cifre: 17 guverne, 5 președinți și 106 moldoveni care pleacă zilnic din țară

Republica Moldova face 26 de ani de la proclamarea independenței. Astăzi, teritoriul dintre Prut și Nistru poartă denumirea de stat suveran și independent, datorită Declarației de Independență, semnată la 27 august 1995. Cu această ocazie ne-am propus să facem o retrospectivă în cifre asupra modului în care a evaluat sau a stagnat, în anumite direcţii, Republica Moldova.

Scurt rezumat: în cei 26 de ani de independență, Republica Moldova a fost condusă de cinci președinți, 17 Guverne și 13 premieri. De la an la an, numărul populației este în scădere. Potrivit datelor Recensământului realizat în 2014, care au făcute publice în acest an, numărul populației este de 2,99 de milioane, cu un milion mai puțin decât numărul de locuitori pe care îi avea Republica Moldova în 2004, potrivit Recensământului din același an.

Potrivit informațiilor Biroul Național de Statistică, suntem într-o continuă scădere demografică. Anual în Republica Moldova mor cu o mie de oameni mai mulți decât se nasc. Datele oficiale spun că anual cel puțin patru mii de persoane părăsesc țara, neoficial însă, numărul este mult mai mare. Potrivit BBC, numărul populației din țara noastră scade cu 106 de persoane pe zi. În fiecare oră se nasc 5 oameni, 6 mor și 4 pleacă din țară.

În perioada 28 aprilie 2014 – 28 aprilie 2016, cel puțin 80 de mii de moldoveni, deținători de pașapoarte biometrice, au părăsit țara și nu s-au mai întors. Potrivit datelor oferite de poliția de frontieră, de la anularea vizelor pentru călătoriile de scurtă durată în spaţiul Schengen şi până la 28 aprilie 2016, 577.058 de moldoveni au plecat spre UE în baza pașapoartelor biometrice, din care au revenit în țară 497.252 cetățeni, ceea ce constituie 86,2%.

Potrivit unei hărți publicate de cotidianul britanic „Daily Mail”, Republica Moldova este în top 10 țări care au cei mai mulți cetățeni plecați peste hotare. Aproximativ 22% din cetățenii Republicii Moldova muncesc în străinătate. Moldova ocupă în acest top a șasea poziție, după Bosnia și Herțegovina, Albania, Macedonia, Portugalia și Muntenegru.

La începutul anilor 90, atunci când se destrăma marele imperiu sovietic, Republica Moldova avea o populaţie de aproximativ 4,5 milioane. Astăzi, acest număr a scăzut semnificativ, încât nici autoritățile nu pot da o cifră exactă a cetăţenilor rămaşi în ţară. Potrivit unui studiu al Organizației Națiunilor Unite, până în 2050 populația Republicii Moldova ajunge sub două milioane de locuitori.

În Republica Moldova, salariu mediu pe economie în 2016 a constituit 5.084 lei, adică puțin peste 250 de euro, iar cheltuielile medii de consum, pe o persoană, au constituit 2.116 lei, circa 106 euro.

5 preşedinţi:

Mircea Snegur 1991 – 1996

Petru Lucinschi 1996 – 2001

Vladimir Voronin 2001 – 2009

Nicolae Timofti 2012 - 2016

Igor Dodon 2016 - prezent

9 scrutine parlamentare:

1990 - Alegeri parlamentare

1994 - Alegeri parlamentare anticipate

1998 - Alegeri parlamentare

2001 - Alegeri parlamentare anticipate

2005 - Alegeri parlamentare

2009 - Alegeri parlamentare

2009 - Alegeri parlamentare anticipate

2010 - Alegeri parlamentare anticipate

2014 - Alegeri parlamentare



17 Guverne şi 13 prim-miniştri

Mircea Druc, 25 mai 1990 - 28 mai 1991

Valeriu Muravschi, 28 mai 1991 - 1 iulie 1992

Andrei Sangheli (1), 1 iulie 1992 - 5 aprilie 1994

Andrei Sangheli (2), 5 aprilie 1994 - 24 ianuarie 1997

Ion Ciubuc (1), 24 ianuarie 1997 - 22 mai 1998

Ion Ciubuc (2), 22 mai 1998 - 17 februarie 1999

Ion Sturza, 19 februarie - 12 noiembrie 1999

Dumitru Braghiş, 21 decembrie 1999 - 19 aprilie 2001

Vasile Tarlev (1), 19 aprilie 2001 - 19 aprilie 2005

Vasile Tarlev (2), 19 aprilie 2005 - 31 martie 2008

Zinaida Greceanîi (1), 31 martie 2008 - 10 iunie 2009

Zinaida Greceanîi (2), 10 iunie - 25 septembrie 2009

Vlad Filat, 25 septembrie 2009 – 8 martie 2013

Iurie Leancă, 25 martie 2013- 18 februarie 2015

Chiril Gaburici, 18 februarie 2015 - 22 iunie 2015

Valeriu Streleț, 30 iulie 2015 - 30 octombrie 2015

Pavel Filip, 20 ianuarie 2016 – prezent.

7 alegeri locale generale : 1990, 1995, 1999, 2003, 2007, 2011, 2015

Salariul mediu lunar

1991- 434 ruble

1992 - 3,5 lei

2001- 543,7 lei

2011 - 3193 lei

2012 - 3477 lei

2013 - 3765 lei

2014 - 4172 lei

2015 - 4610 lei

2016 - 5084 lei.



Populaţia (mii, persoane)

1991 - 4364,1

2001 - 3635,1

2011 - 3560,4

2013 - 3 557,6

2014 - 3 555,2

2015 - 3 553,1

2016 - 3 550,9

Potrivit datelor Recensământului din 2014, populația Republicii Moldova este de 2,99 de milioane de persoane.

Nou-născuţi (persoane)

1991 – 72020

2001 – 36448

2010 – 40474

2013 - 37 871

2014 - 38 616

2015 - 38 610

2016 - 37 394

Decedați

1991 - 45 846

2001 - 40 075

2010 - 43 631

2013 - 38 060

2014 - 39 494

2015 - 39 906

2016 - 38 489

Căsătorii

1991 – 39609

2001 – 21065

2010 – 26483

2011 - 25900

2012 - 24262

2013 - 24449

2014 - 25 624

2015 - 24709

2016 - 21992

Divorţuri

1991 – 13879

2001 – 10808

2010 – 11504

2011 - 11120

2012 - 10637

2013 - 10775

2014 - 11130

2015 - 11199

2016 - 10605

Numărul emigranţilor

1991 – 18218

2001 – 6446

2010 – 4714

2011 - 2704

2012 - 3093

2013 - 3349

2014 - 4187

2015 - 4209

2016 - 4080

Acestea sunt doar câteva date care prezintă situația Republicii Moldova.