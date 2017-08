24 GB Internet şi 12 000 minute - BONUS pentru fiecare reîncărcare, doar cu cartela Prepay de la Unite

Navighează liber pe Internet, găseşte rapid informaţia de care ai nevoie, află tot ce este nou şi fii mereu în contact cu prietenii,pentru că la cartela Prepay de la Unite, te bucuri de 24 GB Internet bonus timp de un an, pentru reîncărcare lunară. În plus,primeşti 12 000 minute bonus pentru apeluri spre numerele Unite şi Moldtelecom, timp de un an, pentru a comunica cu cine vrei din orice colţ al ţării.

Fără contract sau abonament lunar, te bucuri de o mulţime de avantaje la cartela Prepay de la Unite. Ai cel mai mic tarif, de 1 ban per minut, în reţeaua Unite, 99 bani per minut pentru apeluri spre orice reţea naţională, 10 bani per MB cu planul tarifar Internet Prepay şi bonusuri generoase la fiecare reîncărcare. Mai mult, acum la Prepay te bucuri şi de viteză mare de navigare pe Internet, de până la 175 Mbps în reţeaua 4G, pentru a savura din plin toate activităţile preferate.

Pentru reîncărcare lunară cu doar 50 de lei, primești pentru un an, bonus incredibil de 24 GB pentru a naviga cu plăcere pe Internet, 6000 de minute pentru apeluri în rețeaua Unite şi 6000 de minute pentru apeluri în reţeaua Moldtelecom. În plus, ai 600lei în cont pentru a utiliza orice serviciu dorești la cele mai mici tarife.

Acum îţi gestionezi serviciile simplu şi rapid, direct din smartphone-ul tău, prin aplicaţia mobilă - Contul Meu. Afli balanța contului, traficul de internet, minutele și SMS-le disponibile, vizualizezi planul tarifar, activezi şi dezactivezi opţiuni suplimentare pentru a comunica mai avantajos cu toţi prietenii tăi.

