21 martie 2017 - Singura zi din an când versurile devin monedă de schimb. Pietonala Eugen Doga se va transforma în „Strada Poeziei”

Pentru al treilea an consecutiv, poezia devine pentru o zi monedă de schimb. Julius Meinl vă invită și în acest an, pe 21 martie, să vă alăturaţi campaniei-manifest “Plătește cu poezie”, eveniment ce va avea loc în 25 de locații selectate, din localitățile Chișinău, Bălți și s. Purcari (r-nul. Ștefan Vodă).

Campania “Plăteşte cu Poezie” a început în Romania în data de 25 octombrie 2013, cînd consumatorii din toată ţara au plătit cu poezie în 80 de locaţii Julius Meinl şi au strîns în total 6300 poezii. În 2014, de Ziua Internaţională a Poeziei, s-au scris nici mai mult, nici mai puţin de 15,365 poezii în cele 150 cafenele Julius Meinl participante din 2 ţări – Romania şi Croaţia. Anul 2015 a însemnat lansarea globală a campaniei în peste 1100 locaţii partenere Julius Meinl, în 27 ţări, pe 4 continente, fiind scrise peste 100,000 poezii. Tot în 2015, pentru prima dată locuitorii şi oaspeţii ţării noastre au fost invitaţi să-şi plătească cafeaua cu o poezie în 15 locaţii participante fiind adunate 1 112 poezii. În 2016 am avut deja 21 locații partenere și au fost scrise 2 324 poezii.



Julius Meinl, ambasadorul global al culturii cafenelei vieneze, stă în spatele acestei initiative. În 2017, consumatorii din 37 ţări vor avea parte de experienţa de a primi cafea şi ceai în schimbul unor versuri, chiar de Ziua Internaţională a Poeziei. Înrădăcinată în tradiţie, cultura cafenelei vieneze are o relaţie strînsă cu poezia şi este recunoscută ca sursă de inspiraţie pentru artişti şi scriitori. #PlatesteCuPoezie în 25 locaţii Julius Meinl din RepublicaMoldova, pe 21 Martie 2017 Marca de cafea vieneză, a cărei misiune este să facă lumea mai bună prin intermediul poeziei, vă provoacă și în acest an să vă descoperiţi creativitatea, oferind cafea şi ceai în schimbul versurilor. Astfel, pe 21 martie, în cele 25 locaţii participante din localitățile Chișinău, Bălți și s. Purcari (r-nul. Ștefan Vodă), iubitorii de cafea și poezie sunt așteptați să dea frâu liber sentimentelor.



Lista completă a celor 25 locaţii Julius Meinl din ţară poate fi consulatată aici:

1) Pegas Terrace & Restaurant – Str. Albişoara 20/1, Chişinău, Moldova

2) Restaurant Jeraffe – Str. Ismail 84, Chişinău, Moldova

3) Restaurant Big Deal – Str. Mitropolit Varlaam 69A, Chişinău, Moldova

4) Restaurant Mi Piace – Str. Trandafirilor 4, Chişinău, Moldova

5) Jazz Hotel Chișinău – Str. Vlaicu Pârcălab 72, Chişinău, Moldova

6) Crème de la Crème - Str. Alexandru cel Bun 98A, Chişinău, Moldova

7) Crème de la Crème - Str. Constantin Negruzzi 2/4, (shopping center ”Grand Hall”) Chişinău, Moldova

8) New York Restaurant & Bar ( Radisson Blu Leogrand Hotel) - Str. Mitropolit Varlaam 77, Chişinău, Moldova

9) Fish-Ka P&P Party Bar - Blvd. Dacia 31, Chişinău, Moldova

10) EcoSport GYM – Str. Alexei Mateevici 113/2, Chişinău, Moldova

11) Best Western Plus Flowers Hotel – Str. N. Anestiade 7, Chişinău, Moldova

12) Propaganda Café - Str. Alexandru Şciusev 70, Chişinău, Moldova

13) Buddha Bar - Str. Alexei Mateevici 77, Chişinău, Moldova

14) Rozmarin Café – Bd. Stefan cel Mare și Sfânt 202, Chişinău, Moldova

15) AQUATERRA WELLNESS AND SPA – Blvd. Decebal 6/4, Chişinău, Moldova

16) Robin PUB – Str. Alexandru cel Bun 83, Chişinău, Moldova

17) Sport Park - Str. Nicolae Dimo 32, Chişinău, Moldova

18) Casa Dolce – Str. Armenească 33, Chişinău, Moldova

19)Inside Bar - Str. Mihai Sadoveanu 20/1, Chişinău, Moldova

20) Librăria Bestseller– str. Drumul Viilor 36/1, mun.Chișinău

21) Ciao Cacao – Str. Arborilor 21 (shopping center ”Malldova”), Chişinău, Moldova

22) Kaffee Klein – Str. 31 august 1998 colț cu str. Al. Pușkin, Chişinău, Moldova

23) PURCARI Wines - s. Purcari, r-nul. Ștefan-Vodă

24) Django Club – Str. Nicolae Iorga 11/3 (shopping centerl "Plaza"), Bălți, Moldova

25) Carlsberg Grill Pub – Str. Independentei, 33, Bălți, Moldova



“Strada Poeziei”, pe strada pietonală Eugen Doga De Ziua Internațională a Poeziei, Julius Meinl Moldova vă invită începând cu ora 16:00, pe strada pietonală Eugen Doga din Capitală (terasa cafenelei Crème de la Crème) să dăm valoare sentimentelor. Vă provocăm la o conversaţie poetică open-air într-un spaţiu unde cafeaua va inspira iar galeria cu versurile ediţiei 2016 va rascoli amintiri frumoase. Poeţi din toată ţara ieşiţi din anonimat … ieşiţi pe “Strada Poeziei”.