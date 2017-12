2017, anul scandalurilor sexuale la Hollywood

După actriţele Ashley Judd, Rose McGowan şi Angelina Jolie, peste 100 de femei l-au acuzat pe producătorul de 65 de ani de abuz sexual, mergând până la hărţuire sau viol. Aceste dezvăluiri incriminatoare la adresa cineastului au determinat milioane de femei să folosească reţelele sociale pentru a-şi împărtăşi poveştile despre abuz sexual la locul de muncă şi în alte circumstanţe. Weinstein a dezminţit acuzaţiile, prin intermediul avocaţilor săi, şi nu face deocamdată obiectul niciunei inculpări, chiar dacă au fost deschise anchete în New York, Los Angeles şi Londra, relatează Agerpres.



De la dezvăluirile de la începutul lui octombrie din New York Times şi New Yorker referitoare la Harvey Weinstein, mai mulţi bărbaţi, figuri proeminente la Hollywood, au fost acuzaţi la rândul lor de abuzuri sexuale. Printre ei, actorul de două ori laureat al premiului Oscar Kevin Spacey, acuzat de hărţuire şi de tentativă de viol asupra unor minori, producătorul Brett Ratner, Steven Seagal, managerul David Guillod, comicul şi actorul Louis C.K. sau fostul şef al studiourilor Amazon, Roy Price (hărţuire).



Vedete importante de la Hollywood, intrate în malaxorul acuzaţiilor





Câştigătorul a două premii Oscar şi membru al Academiei, Kevin Spacey şi-a cerut scuze pentru un incident de presupus comportament sexual inadecvat, dar nu a răspuns acuzaţiilor formulate de peste 30 de persoane. Ca urmare, a fost concediat din echipa serialului "House of Cards", produs de Netflix Inc, iar rolul său din anunţatul film "All the Money in the World" a fost redistribuit.



Actorul american Dustin Hoffman, ajuns la vârsta de 80 de ani, a devenit ţinta valului de acuzaţii de hărţuire şi agresiune sexuală început cu două luni în urmă, după mărturiile publicate în revista Variety de trei femei, dintre care una era minoră în momentul comiterii prezumtivelor fapte. Una dintre ele, Cori Thomas, avea 16 ani în momentul comiterii faptelor, în 1980, şi era colega de clasă a fiicei lui Dustin Hoffman. În prezent actriţă şi autoare de dramaturgie, ea spune că actorul s-ar fi prezentat complet gol în faţa ei într-o cameră de hotel şi ar fi făcut comentarii cu conotaţie sexuală. Ea spune că a fost salvată din acea situaţie de un apel telefonic al mamei sale, care i-ar fi permis să plece la timp din acea cameră de hotel.



De asemenea, Melissa Kester a afirmat că a fost agresată sexual de Dustin Hoffman cu ocazia înregistrărilor de sunet ale filmului "Ishtar" (1987), la care asista în compania partenerului ei de viaţă. Potrivit spuselor sale, Dustin Hoffman, un actor care are în palmares două premii Oscar, şi-ar fi introdus într-o manieră discretă o mână în pantalonii tinerei femei.



Actorul ar fi procedat la fel şi cu o tânără actriţă de comedie în vârstă de 22 de ani, care a acceptat la rândul ei să stea de vorbă cu reporterii de la Variety. Ea l-ar fi cunoscut pe starul hollywoodian pe platoul de filmare al aceluiaşi lungmetraj.



Înaintea celor trei mărturii, pe parcursul ultimelor două luni, alte trei femei l-au acuzat deja pe Dustin Hoffman de hărţuire şi agresiune sexual. Site-ul publicaţiei The Hollywood Reporter a publicat pe 8 decembrie declaraţia actriţei Kathryn Rossetter, care afirmă că a fost molestată sexual atunci când a jucat alături de star în spectacolul "Moartea unui comis voiajor", între 1983 şi 1985.



Într-un alt astfel de caz, peste 200 de femei, printre care actriţele Rachel McAdams şi Selma Blair, îl acuză pe regizorul american James Toback, cunoscut pentru filmul documentar ''Tyson'' despre boxerul Mike Tyson şi pentru pelicula ''Black and White'', din 1999, de agresiune şi hărţuire sexuală. Selma Blair, în vârstă de 45 de ani, a declarat pentru revista Vanity Fair că Toback - nominalizat la Oscar pentru scenariul filmului cu gangsteri ''Bugsy'' - a ameninţat-o că va pune pe cineva să o omoare, la finalul unei întâlniri pe care care au avut-o în 1999, atunci când a invitat-o în camera sa de hotel şi i-a cerut să se dezbrace în timp ce citea un scenariu. I-a cerut apoi să întreţină relaţii sexuale, iar după refuzul ei, acesta s-a masturbat în faţa sa, a povestit Blair.



De asemenea, regizorul american Bryan Singer, realizatorul mai multor filme din seria ''X-Men'', a fost acţionat în instanţă de către un tânăr care îl acuză că l-ar fi violat în 2003, pe când era minor. Nu este prima dată când cineastul este pus în faţa unor astfel de acuzaţii. În 2014, Bryan Singer a fost dat în judecată de Michael Egan, un alt tânăr actor, care a susţinut că a fost agresat sexual de către regizor, dar a renunţat ulterior la acţiunea în instanţă. În plus, cu 20 de ani în urmă, în 1997, un figurant de 14 ani a iniţiat o acţiune civilă în care îl acuza pe regizor că l-a forţat să facă duş în faţa acestuia. Adolescentul a renunţat, de asemenea, la demersul în justiţie.



Au existat şi unele personalităţi care au ales varianta de a se autodenunţa, recunoscându-şi greşelile. Este cazul regizorului Morgan Spurlock care a mărturisit într-o scrisoare deschisă că s-a comportat abuziv faţă de femei. "Sunt o parte a problemei", a scris regizorul şi producătorul Morgan Spurlock, cunoscut pentru filmul "Super Size Me", pe tema scandalului de hărţuire sexuală de la Hollywood, în scrisoarea care detaliază propriile comportamente abuzive. În faţa listei nesfârşite de personalităţi masculine denunţate după afacerea Weinstein, "nu stau liniştit întrebându-mă 'cine va fi următorul?', ci mă întreb 'când va veni rândul meu?'", scrie cineastul american de 47 de ani.



Regizorul dezvăluie pe Twitter că a fost acuzat în trecut de viol şi că a ajuns la un acord amiabil într-un caz de hărţuire sexuală din partea unei angajate. De asemenea, Spurlock a mai recunoscut că a fost infidel oricărei soţii şi prietene pe care a avut-o vreodată. El a mărturisit că acuzaţia de viol a apărut în timpul colegiului. Deşi nu a fost investigat sau pus sub acuzare, tânăra în cauză l-a numit pe Spurlock într-un eseu despre acest incident care a fost citit cu voce tare în clasă.



Lumea culturii înalte, prinsă şi ea în scandalul hărţuirilor sexuale



Scandalul privind abuzurile sexuale nu a ocolit nici lumea muzicii clasice. James Levine, dirijor legendar şi director muzical onorific al Metropolitan Opera din New York, este o altă personalitate majoră implicată într-un astfel de scandal, fiind acuzat că a abuzat de un adolescent în anii '80. Presupusa victimă, rămasă anonimă, a declarat poliţiei din statul Illinois (nord-est) că faptele ar fi început în 1985, când avea 15 ani iar dirijorul 41, şi au continuat până în 1993, potrivit cotidianelor New York Post şi The New York Times.



Acuzaţiile nu pot face obiectul unui proces în justiţie, deoarece termenul de prescripţie pentru o infracţiune sexuală asupra unui minor în acest stat american a fost depăşit cu nouă ani.



Întâlnirile tânărului cu Levine, aparent pentru a vorbi despre ambiţiile sale în lumea muzicii clasice, în timpul cărora ar fi fost abuzat sexual, ar fi continuat până în 1993. Potrivit New York Post, în plus faţă de diverse cadouri, cum ar fi baghete de dirijor, Levine i-ar fi dat 50.000 de dolari în numerar de-a lungul anilor.



James Levine şi-a început cariera la "Met" din New York în 1971, dirijând peste 2.500 de reprezentaţii a aproape 85 de opere diferite. După 40 de ani la conducerea muzicală a operei, el s-a retras la sfârşitul sezonului 2015-16 din motive de sănătate, suferind de boala Parkinson, însă a păstrat o poziţie de director muzical onorific.



Într-un alt scandal care a vizat scena culturală, de data aceasta din Suedia, Academia Suedeză a angajat un cabinet de avocatură pentru a cerceta acuzaţiile de hărţuire sexuală formulate de 18 femei împotriva unui bărbat care are "legături strânse" cu comitetul care atribuie premiul Nobel pentru literatură. Cele 18 femei au spus că bărbatul le-a făcut avansuri sexuale, le-a hărţuit şi chiar le-a agresat. Potrivit presei suedeze, el a putut să îşi reducă victimele la tăcere ameninţându-le că se va folosi de legăturile sale cu Academia Suedeză, dar şi cu alte persoane influente din industria artelor, pentru a le trece pe "lista neagră" sau pentru "a le ruina carierele".



Scandalul a cuprins şi alte sfere sociale: Nume mari din gastronomie, modă şi gimnastică, vizate de acuzaţii



Nici lumea gastronomiei nu a scăpat de spectrul hărţuirilor sexuale, atunci când compania de televiziune americană ABC a anunţat că l-a concediat pe celebrul chef Mario Batali din echipa emisiunii culinare ''The Chew'', după ce a fost acuzat de hărţuire sexuală. Publicaţia online din industria culinară Eater New York a relatat că patru femei, care au rămas anonime, l-au acuzat pe Batali că le-ar fi atins într-un mod inadecvat, comportament care a continuat timp de două decenii. Trei dintre acestea, au lucrat pentru bucătar pe parcursul carierei lor, potrivit Eater New York. Scandalul intervine în condiţiile în care Batali era o apreciată vedetă de televiziune, autor şi unul dintre cei mai celebri chefi din lume. Prima sa apariţie a fost în 1997, pe Food Network, în emisiunea ''Molto Mario'', iar în 2011 şi-a adus contribuţia la lansarea show-ului ''The Chew'', pe ABC.



În luna octombrie, fotograful Terry Richardson, cunoscut pentru fotografiile sale provocatoare şi bănuit, de ani de zile, că îşi hărţuieşte manechinele, a fost concediat de revistele Vogue şi Vanity Fair, proprietate a grupului Condé Nast. Grupul a anunţat că nu va mai lucra cu Richardson, care s-a distins pentru munca sa în slujba unor mărci ca Yves Saint Laurent, Marc Jacobs sau Tom Ford, după un articol din ziarul britanic Sunday Times care îl numea "un Weinstein al modei". Ulterior, mai multe alte mărci mari, precum Bulgari, Diesel şi Valentino, au anunţat că nu mai cooperează cu el.



După Terry Richardson, un alt mare nume al fotografiei de modă, Bruce Weber, este acuzat că ar fi abuzat sexual mai multe modele masculine. Potrivit unei plângeri depuse la Curtea supremă a statului New York, Bruce Weber, 71 de ani, care a lucrat pentru Vogue şi a ajutat la formarea imaginii unor mărci precum Calvin Klein, Ralph Lauren şi Abercrombie & Fitch, ar fi abuzat de un model masculin, Jason Boyce, în decembrie 2014, cu prilejul unei şedinţe foto din studioul său din Manhattan. Bruce Weber i-ar fi cerut lui Jason Boyce, pe atunci în vârstă de 28 de ani, să se dezbrace, după care l-ar fi atins în zonele intime şi l-ar fi obligat să-l sărute.



Unul dintre cele mai grave cazuri de abuzuri asupra femeilor provine din lumea gimnasticii. El îl priveşte pe Larry Nassar (54 ani), fostul medic al lotului feminin de gimnastică artistică al Statelor Unite, care a fost condamnat la 60 de ani de închisoare pentru deţinerea de materiale pornografice cu caracter infantil, acesta fiind însă doar unul dintre dosarele de abuz sexual faţă de tinere sportive care au zguduit federaţia americană de profil. Medicul a fost condamnat la câte 20 de ani de detenţie, pedeapsa maximă, pentru fiecare dintre cele trei capete de acuzare pentru care a pledat vinovat în faţa tribunalului federal din Grand Rapids, în nordul Statelor Unite.



Peste 37.000 de imagini şi clipuri video cu caracter pornografic infantil au fost găsite pe discuri sau pe computerele sale, potrivit anchetatorilor. Larry Nassar va afla în luna ianuarie deciziile în alte două dosare aflate pe rol în Michigan, în care mai este acuzat de agresiune sexuală asupra a 125 de sportive, printre care şi membre ale echipei olimpice a SUA, multiple medaliate la JO de la Londra, în 2012. El a pledat vinovat pentru zece capete de acuzare şi riscă închisoarea pe viaţă. Victimele sale aveau sub 15 ani când au avut loc agresiunile, derulate între 1998 şi 2015. Aly Raisman, McKayla Maroney şi Gabby Douglas, toate trei medaliate olimpice cu aur, figurează pe lunga listă a victimelor doctorului Nassar. Ele au decis să se exprime public în cascada de dezvăluiri de abuz sexual declanşată de afacerea Weinstein.



Tot în Statele Unite, însă de această dată în sfera politică, decanul Camerei Reprezentanţilor, John Conyers, şi-a anunţat demisia din postul de lider al minorităţii democrate din cadrul Comisiei pentru probleme juridice, în urma unor acuzaţii de hărţuire sexuală formulate de colaboratoare ale sale. De asemenea, senatorul democrat Al Franken şi-a anunţat la începutului lunii decembrie demisia, la o zi după ce majoritatea colegilor săi democraţi din Senat i-au cerut să demisioneze în urma acuzaţiilor de hărţuire sexuală formulate împotriva lui de mai multe femei. Mai recent, la mijlocul lunii, Comisia de Etică a Camerei Reprezentanţilor a anunţat deschiderea unei anchete împotriva congresmanului democrat Ruben Kihuen, acuzat de hărţuire sexuală împotriva a două femei, printre care şi o fostă colaboratoare.



Reacţii sociale şi culturale la scandalul abuzurilor sexuale



În luna noiembrie sute de persoane au mărşăluit la Hollywood în sprijinul victimelor hărţuirii şi agresiunilor sexuale - inspirate de campania #MeToo de pe reţelele de socializare. Marşul a avut loc pe fondul valului de acuzaţii privind hărţuirile sexuale şi violurile care vizează mai multe persoane publice, după dezvăluirile cu privire la Harvey Weinstein. Protestatarii - în mare majoritate femei - au pornit din faţa Teatrului Dolby - locul unde are loc anual, începând din 2002, gala premiilor Oscar - şi au mers pe Hollywood Boulevard de-a-lungul "Walk of Fame" până la sediul CNN. Mulţi dintre participanţi purtau tricouri de culoare roşie inscripţionate cu sloganurile "Take back the workplace" sau "#MeToo", în timp ce alţii aveau pancarte pe care se putea citi "No silence, no secrets, no shame" sau '#MeToo Survivors' March".



De asemenea, în semn de recunoaştere a curajului de care au dat dovadă aceste victime, revista americană Time a atribuit recent titlul de ''Personalitatea Anului 2017'' tuturor celor care au ''rupt tăcerea'' şi au vorbit despre hărţuirea sexuală - de la primele femei care au dezvăluit cazul Weinstein la mişcarea socială ce a vizat creşterea conştientizării privind agresiunile şi hărţuirile sexuale, ilustrată pe social media prin hashtagul #Metoo. "Aceasta este schimbarea socială cea mai rapidă pe care am văzut-o, de decenii, şi a început prin acte individuale de curaj din partea a sute de femei - şi a unor bărbaţi, de asemenea - care şi-au spus propriile poveşti'', a argumentat redactorul-şef al revistei Time, Edward Felsenthal, la emisiunea "Today" a postului al NBC. Distincţia reflectă magnitudinea mişcării care a zguduit Statele Unite şi a rezonat în întreaga lume, cu #Balancetonporc în Franţa sau #YoTambien în Spania, de la acuzaţii publicate de New York Times şi New Yorker împotriva lui Harvey Weinstein, cândva atotputernic la Hollywood. Mai mult, anunţarea acestui premiu a coincis cu anunţarea de către New York Times a unei investigaţii majore asupra complicităţilor multiple care au permis producătorului să continue acest comportament ani de zile.



În actualul context - marcat de valul de acuzaţii de agresiune sexuală apărute cu ocazia scandalului în care este implicat producătorul de film Harvey Weinstein, dar şi de atacurile verbale ale preşedintelui Donald Trump contra femeilor - cuvântul "feminism" a fost desemnat de reprezentanţii grupului editorial care publică dicţionarul de limbă engleză Merriam-Webster drept cuvântul anului în 2017, fiind unul dintre cele mai consultate online pe durata întregului an.



La nivel legal, procurorul din Los Angeles, Jackie Lacey, a creat o celulă specială pentru a examina seria în creştere de acuzaţii de abuz sexual la adresa unor nume mari de la Hollywood. Lacey subliniază totuşi că nu a primit niciun dosar susceptibil să ducă la urmărire penală până în prezent şi precizează într-un comunicat că este "în contact cu poliţia din Los Angeles şi din Beverly Hills", care au deschis anchete în cazurile producătorului Harvey Weinstein, a regizorului James Toback şi a actorului Ed Westwick, între alţii.



Pe plan profesional, în replică la scandalul Weinstein, Academia Americană de Film, instituţia care decernează premiile Oscar, a adoptat un cod de conduită şi şi-a avertizat membrii că îşi rezervă dreptul de a elimina pe oricine încalcă noile reguli. Codul, trimis celor peste 8.000 de membri şi către presă, este consecinţa excluderii producătorului din rândurile sale în luna octombrie ca urmare a acuzaţiilor de hărţuire sexuală sau agresiune formulate împotriva sa. În istoria de 90 de ani a Academiei, Weinstein, care neagă acuzaţiile de relaţii sexuale neconsensuale, este cea de-a doua persoană eliminată din acest for.