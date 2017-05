13 dintre victimele atentatului din Manchester, identificate. Printre ele, doi părinți polonezi care își așteptau fiicele

13 dintre cele 22 de victime ale atentatului sinucigaș de pe 22 mai de la Manchester, în care au fost rănite 119 de persoane, au fost identificate până miercuri, relateaza AFP, citat de știrile ProTV România, care prezintă această listă.

SAFFIE ROSE ROUSSOS

În vârsta de 8 ani, ea este una dintre cele mai tinere victime ale atentatului. Ea a asistat la concert împreună cu mama sa și sora sa mai mare, care au fost amândoua rănite și spitalizate.

GEORGINA CALLENDER

Originara din comitatul Lancashire, la nord de Manchester, Georgina avea 18 ani. Ea termina al doilea an de studii sanitare la Runshow College, la Leyland.

JOHN ATKINSON

Tânărul in varsta de 26 de ani locuia la Bury, periferia de nord a Manchesterului. Rudele sale i-au adus un omagiu pe rețele de socializare, salutând un tânăr fantastic”.

OLIVIA CAMPBELL

Decesul tinerei în vârsta de 15 ani a fost confirmat de mama ei, Charlotte Campbell, miercuri, intr-un mesaj postat pe Facebook. ”Odihnește-te în pace, prețioasa mea fiica magnifica. Ai plecat prea devreme să te alături îngerilor. Să-ță păstrezi zâmbetul, mama ta care te iubește atat de mult”, a scris ea.

ALISON HOWES

În vârsta de 45 de ani, această femeie căsătorită și cu copii a venit la Manchester Arena pentru a o lua pe fiica sa. Ea locuia la Royton, la periferia de nord-est a Manchesterului.

LISA LEES

La fel ca Alison Howes, cu care era impreuna la momentul exploziei, aceasta femeie casatorita si cu copii, in varsta de 47 de ani, a murit dupa ce a venit sa-si ia fiica de la concertul sustinut de cantareata de pop americana Ariana Grande.

KELLY BREWSTER

Originara din Sheffield, la est de Manchester, tanara in varsta de 32 de ani a fost indelung cautata de catre apropiati la o zi dupa atentat.

ANGELIKA SI MARCIN KLIS

Ministrul polonez de Externe Witold Waszczykowski a anuntat ca un cuplu de polonezi care traia in Marea Britanie a fost ucis in atentat. Acest cuplu de parinti venise sa-si ia fiicele, la finalul concertului. Fetele sunt ”in securitate”.

MARTYN HETT

Tanarul in varsta de 29 de ani, originar de la Stockport, la periferia de sud a Manchesterului, a fost dat disparut dupa ce s-a despartit de prieteni la concert. Fratele sau, Dan, a anuntat miercuri pe Twitter ca ”mi-au gasit fratele noaptea trecuta. Avem inimile zdrobite”.

NELL JONES

Nell Jones, in varsta de 14 ani, din Goostrey, Cheshire, se afla la concert in carje, dupa ce a suferit o ruptura de ligament. Ea era insotita de cea mai buna prietena a ei. Parintii ei au calatorit imediat spre Manchester si au cautat-o in toate spitalele in speranta ca o vor gasi in viata.

JANE TWEDDLE

Jane Tweddle-Taylor, in varsta de 51 de ani, se afla in zona arenei de spectacole pentru a o lua pe fiica unei prietene, la finalului concertului. Ea era receptionera la o scoala din Blackpool.

MICHELLE KISS

Familia femeii de 45 de ani, mama a trei copii, a dat publicitatii o declaratie de presa in care confirma decesul acesteia.