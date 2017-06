10 motive pentru care poţi alege Londra ca destinaţie de vacanţă

Londra va rămâne întotdeauna unul dintre cele mai frumoase oraşe din Europa. Răzvan Pascu, consultant în turism, spune pentru Gândul care sunt locurile pe care nu trebuie să le ratezi în prima ta călătorie în Anglia.

1. Hotelurile de 3 şi 4 stele unde poţi locui în această perioadă

Principalul element ce dictează în orice vacanţă la Londra este bugetul. Londra este cunoscută ca fiind una dintre cele mai scumpe destinaţii europene şi acest laitmotiv se aplică şi în cazul opţiunii alese pentru cazare. Variantele ar fi cazare mai scumpă în centru şi investiţie mai mică în transportul în comun sau cazare mai ieftină la periferie şi buget mai mare pentru transportul în comun, plus timp pierdut pe transport. Dacă ar fi să fac câteva propuneri de cazare, aş începe cu o căutare în detaliu pe Airbnb (mai ales dacă e vorba de un grup mai mare de turişti) sau printre hotelurile disponibile în zona turistică. S-ar putea ca această variantă să fie cea mai eficientă din punctul de vedere al bugetului.

2. Bugetul pentru cinci zile de cazare

Pentru o vacanţă de 5 zile / 4 nopti, aş estima doar costul cazării pentru două persoane, aproximativ 500 euro (şi aceasta este estimarea optimistă).

3. Ce poţi vizita la Londra

Londra este oraşul meu preferat. Am ajuns aici de 7-8 ori pâna acum (încerc să vin cam o dată pe an la Londra) şi de fiecare dată mă surprinde cu lucruri noi. Pentru cei aflati la prima vizită la Londra, le-aş recomanda să se pregătească pentru o plimbare lungă pe jos, începând cu Palatul Buckingham, vă sfătuiesc să ajungeţi la ora prânzului şi să prindeţi schimbarea de gardă, apoi prin St James Park spre Westminster Abbey şi Big Ben. Dacă rămâneţi pe această parte a Tamisei, puteţi vedea şi Downing Street, unul dintre centrele de putere din Marea Britanie. Traversaţi Tamisa pe Westminster Bridge şi vă puteţi urca în London Eye, celebra roată londoneză. Puteţi admira priveliştea asupra oraşului de pe terasa restaurantului OXO şi puteţi face o vizită la Tate Modern. Vis a vis veţi observa Catedrala St Paul şi puteti continua plimbarea până la London Bridge şi Tower of London. Serile vă sfătuiesc să alegeţi un musical sau un spectacol de teatru pentru care Londra este atât de cunoscută. Puteţi avea supriza să descoperiţi chiar actori mari, americani, pe scenele londoneze. Dacă vreţi să ieşiţi în afara oraşului puteţi da o fugă pâna la Stonehenge (de preferat cu autocarul, în tururi organizate) sau până la Greenwich (se ajunge uşor, cu trenul). Dacă sunteţi la a doua – a treia vizită în oras, atunci vă sfatuiesc să vă cautaţi din timp expoziţii, spectacole, galerii de artă etc.

4. Unde poţi face cumpărături

Trei locuri vă recomand pentru shopping: Harrods, pentru experienţa fantastică pe care o oferă şi pentru shopping-ul dus la nivelul următor, Portobello Road, pentru târgul de sâmbătă, unde puteţi gasi orice obiect vintage vă doriţi, şi piaţa acoperită Borough Market, pentru bunătăţile pe care le găseşti la tarabele comercianţilor. Pentru cumpărături la marile branduri de haine, mergeţi pe Oxford Street.

5. Unde poţi merge la picnic

În orice parc londonez. De fapt, dacă vă nimeriti în timpul prânzului veţi vedea foarte mulţi corporatişti ieşind să ia masa în parc. Parcul meu preferat este Hyde Park & Kensington Gardens.

6. Restaurantele unde poţi lua o masă pe cinste

Oricare tarabă din Borough Market o să vă încante papilele gustative. Dacă vreţi ceva mai main stream, puteţi încerca unul dintre restaurantele lui Jamie Oliver.

7. Preparatul care îţi poate stimula papilele gustative

Fish and Chips, bineînţeles. Dacă vreţi adevărata savoare a Londrei anului 2017, încercaţi mâncarea minorităţilor de aici, cea asiatică, în special.

8. Ce nu poţi rata la Londra

Un musical în Covent Garden.

9.Cât costă o vizită la Muzeul Figurilor de ceară

Dacă îl cumperi online, biletul costă 29 de lire Dacă vrei intrare prioritară, trebuie să dai 50 de lire.

10. Pe ce nu merită să dai banii

Prea multe suveniruri şi Hop on Hop off-uri.

Locul care ascunde cea mai frumoasă poveste şi trebuie văzut de turişti

Pentru mine Portobello Road este o poveste , încerc să ajung aici la fiecare vizită a mea în Londra. Întreaga zona Notting Hill are cea mai frumoasă arhitectură londoneză şi aş fi fericit să pot locui aici la un moment dat.