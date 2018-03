10 motive pentru care japonezii sunt cei mai longevivi pământeni

Mănâncă multe legume

În mod tradiţional, japonezii mănâncă mult orez, legume, peşte şi apetitul japonezilor pentru soia fermentat şi alge este binecunoscut, însemnând că nu duc lipsă de vitamine, minerale şi alte elemente care asigură o viaţă echilibrată.



Gătesc altfel decât noi



Tempura, tonkatsu şi crochetele, toate aceste bunătăţi implică gătitul la abur, la grill, friptul, gătitul lent, fermentarea. Japonezii prepară cel puţin un bol de supă şi mănâncă în cantităţi mici.



Beau mult ceai



Chiar dacă banala cafea nu este neapărat nocivă, în Japonia există un adevărat cult al ceaiului - şi ceaiul japonez de calitate premium conţine mai mulţi antioxidanţi decât cafeaua. Unul din cele mai apreciate ceaiuri nipone este matcha, un produs sub formă de pudră din frunze tinere.



Hrana lor este proaspătă



Hrana japonezilor este foarte, foarte proaspătă. Ei consumă legume şi peşte proaspăt, iar în pieţele lor, mâncarea nu are termen de garanţie în zile, ci în jumătăţi de oră, după cum susţine Naomi Moriyama, autoarea cărţii „Femeile japoneze nu îmbătrânesc şi nu se îngraşă”.



Au farfurii mai mici



Controlul porţiilor reprezintă un cult în bucătăria japoneză. Eticheta are o importanţă uriaşă pentru niponi, care consumă alimente în cantităţi reduse, cu ajutorul beţelor din bambus. De exemplu, în Okinawa, localnicii mănâncă doar până când stomacul lor este plin „în proporţie de 80%”.

Merg pe jos, stau în picioare, stau „pe vine”



Mulţi japonezi preferă transportul în comun, merg pe jos, fac mişcare. Niponii pedalează până la muncă, iar o maşină poate fi considerată „un lux”. Mulţi angajaţi, precum cei de la Canon, lucrează în picioare. Chiar şi băile sunt diferite în Japonia. În timp ce occidentalii merg pe stilul vechi, toaletele japoneze implică statul „pe vine”, care este mai sănătos pentru intestine.



Fac exerciţii de mişcare dis de dimineaţă şi au un post radio în acest sens



Rajio taiso este un post de radio care „transmite” instrucţiuni pentru mişcare, în ifecare dimineaţă şi grupurile uriaşe de japonezi urmează sfaturile specialiştilor în fitness.



Dispun de un sistem universal de servicii medicale



Începând cu anii 1960, Japonia are un sistem de sănătate modern, care foloseşte 8% din PIB şi le oferă cetăţenilor o viaţă sănătoasă. Un japonez obişnuit vine la doctor cam de 12 ori pe an, pentru controale de rutină, de patru ori mai des decât un american.



Petrec mult timp în exteriorul casei



Dincolo de plimbări, japonezii obişnuiesc să mănânce alături de alţii şi să petreacă timp în aer liber. Longevitatea niponă, coeziunea socială şi prietenia reprezintă elementele-cheie pentru sănătatea emoţională.



Sunt „obsedaţi” de curăţenie



Japonezii sunt preocupaţi de curăţenie, care are legătură cu tradiţiile seculare ale şintoismului, conceptul purificării. În Japonia, majoritatea oamenilor se spală de două ori pe zi, mai ales vara. Băile comune reprezintă o banalitate şi sunt strict reglementate, scrie gandul.info.