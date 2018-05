10 motive pentru a merge la festivalul de fitness No Rest OM Fest

Pe 19 mai, la Moldexpo va fi desfășurat pentru a doua oară No Rest OM Fest – un festival cu un tumult de energie și antrenamente în regim non-stop. Pilates, dansuri, fly yoga, crossfit, slackline, boxing și jiu-jitsu, training funcțional și alte sporturi populare de oraș. Plus lecții interesante și multă mâncare sănătoasă.

Noi avem cel puțin 10 argumente pentru sportivi și nesportivi, de ce să meargă la No Rest OM Fest și ce pot face acolo.

1. Cel mai grandios festival de sport din Chișinău

Și acesta chiar este cel mai mare festival cu profil sportiv-cognitiv. Pentru adepții modului sănătos de viață, amatorii de fitness, workout-uri, dansuri, yoga etc. vor fi amenajate pe teritoriul Moldexpo mai multe locații cu profiluri diferite.

2. 15 locații diferite

Zonele vor fi multe și diferite. O scenă principală, zone de workout și TRX, o platformă pentru crossfit și haltere, dansuri, yoga și pilates, plus slackline, un spațiu pentru lecții și un food court.

3. Activități noi

În acest an vor fi trei zone noi: o zonă de skanderbeg, un teren de dans, care a lipsit atât de mult tuturor anul trecut, și o zonă de arte marțiale, astfel încât băieții să nu se plictisească în timp ce fetele dansează. Apropo, zona TRX de anul trecut a fost extinsă, acum fiind de două ori mai mare.

4. Ant renori de renume din țară și din străinătate

Pe scena principală antrenamentele vor fi conduse de cei mai buni instructori ai cluburilor de fitness din Chișinău și de renumitul Ralfs Upmanis – ambasador și instructor certificat al mărcii Adidas.

La capitolul yoga responsabil va fi Andrei Șușvaliuc – instructor certificat de yoga, fondator al Federației de Yoga din Moldova, membru onorific al asociației de yoga Antara.

Orele de pilates vor fi conduse de singurul instructor certificat de pilates din Moldova și fondatorul unui studio specializat – Masha Vîhori. Instructorii din cadrul acestui studio vor desfășura ore de fly yoga. Tot aici veți putea încerca și pilatesul pe pat.

Terenul de dans va fi incendiat în fiecare oră de un nou antrenor. Printre cei pe care la sigur îi cunoașteți se numără Iurie Rîbac, care s-a făcut remarcat în show-ul „Tantsy” de la TNT și în proiectele „Dansează printre stele” și „Puterea dansului”, dar și Antonina Goloseeva, care a uimit publicul cu dansul său twerk în România și Georgia. Tot în această zonă vă așteaptă și o surpriză de proporții! Este vorba despre Ulyana La’beija – finalistă a celui de-al șaselea sezon al show-lui „Tantsuyut vse”, fondator și conducător al studioului de dans Flying UP! (Harkiv), organizator The Crown is Mine Vogue Ball și al multor alte festivaluri din Ucraina, participantă la House of La’beija (USA). Aceasta a colaborat cu Dorn, Constantine, proiectul „Agon”, Jamala, Markus Riva și mulți alții.

În zona Fight Club vor lucra instructorii de la clubul de lupte „Amatika”. Dar nu vă faceți griji, toți vor rămâne vii și nevătămați.

În zona TRX, care a fost extinsă de două ori, îi veți găsi pe Ralfs Upmanis și Pyotr Grigoryev. Pe Upmanis îl cunoașteți deja. Grigoryev însă este un instructor certificat TRX (SUA); specialist în trainingulfuncțional; participant la convenții internaționale despre fitness și modul de viață sănătos, acestea fiind doar unele dintre meritele sale.

Pentru crossfit va fi responsabil Yaroshchuk Aleksandr – antrenor certificat CFLvel 1; organizator și arbitru principal al turneului anual „OdessaAthleticsChallenge”; participant și câștigător al concursurilor internaționale.

5. Ore pentru cei mai puțin sportivi

Iar dacă nu vreți să transpirați deloc, avem 8 ore interesante pentru teoreticieni, în rezultatul cărora vă veți alege doar cu cunoștințe actuale. Bine, și să nu uităm de food court, în jurul căruia va fi o zonă de relaxare, cu fotolii puf comode, unde DJ-ii invitați vor avea grijă să fie prezentă muzica bună.

6. Multă mâncare gustoasă și sănătoasă

10 restaurante vor prepara pentru Dvs. analogi sănătoșiai specialităților lor. Vor fi chiar și burgeri și deserturi! Fără făină albă inutilă și fără maioneză grasă de lamarket. OM va avea un stand propriu. Aici responsabilă va fi food-bloggerul Iana Canonic, care o să și gătească, dar o să și aibă grijă de calorii, dacă o s-o rugați.

7. Lecții interesante

În spațiul pentru lecții, așa cum am mai spus, vor avea lor 8 ore. Masha Vîhori vă va explica de ce încă nu aveți abdomenul plat, Anton Pahotin vă va spune cum poate fi creat un blog de fitness fain și ușor de citit, iar Dmitri Voloshin vă va povesti despre cum a participat la cel mai rece maraton al planetei. În plus, veți învăța cum să vă schimbați viața; cum să vă dezvoltațianumite calități fizice fără a le afecta pe altele; cum să faceți viața grea să fie mai ușoară prin crossfit; cum să vă protejați pielea, pentru a nu îmbătrâni în timpul verii, și cum să evitați rănile cele mai frecvente din sala de fitness.

8. Zonă separată de fly yoga

Aici veți învăța să zburați. Sau, cel puțin, să atârnați între cer și pământ. Nu trebuie să aveți o pregătire specială. Important este să nu adormiți în aer liber.

9. Cea mai faină zonă cu cele mai incredibile dansuri

Îmbrăcați niște haine comode și mișcați-vă corpul împreună cu cei mai buni antrenori. Printre stilurile planificate se numără: modern, house, high heels, hip-hop, twerk, jazz-funk și vogue.

10. Plăcere pe gratis

Toate antrenamentele sunt absolut gratuite! Important este să aveți buletinul, ori copia, ori chiar o poză a acestuia, pentru înregistrare. Astfel veți primi o brățară care vă va oferi acces în toate zonele.

Pentru mâncare va trebui să plătiți, bineînțeles, în schimb apa va fi gratis!

Mai multe detalii despre festivalhttps://www.facebook.com/events/235770646969531/