(video) „Slava” și „Sașa" discută despre „Vladic”, furtul miliardului și sistemul bancar din Moldova. Jurnal TV publică o convorbire telefonică dintre Veaceslav Platon și Alexandru Tănase

Pe un ton prietenesc, într-o convorbire purtată în limba rusă, cei doi se numesc prin apelativele "Sașa", Alexandru Tănase și „Slava”, Veaceslav Platon. Deocamdată nu a fost confirmată autencitatea înregistrării, însă, se aude clar vocile celor două persoane publice cunoscute foarte bine în societatea moldovenească. Alexandru Tănase nu a comentat deocamdată înregistrarea.

Cei doi pornesc discuția despre anumite hotărâri ale Curții Constituționale legate de sistemul bancar și noile legi care oferă mai multă imunitate Băncii Naționale. Amendamentele ar fi fost recomandate cu multă insistență de UE și promovate de fostul ambasador Pirkka Tappiola.

"AT: Înţelegi, pentru mine sistemul bancar aste ca şi cosmosul. Nu pricep o iotă. De aceea îi întreb pe oameni care se pricep şi care au calificare. Da. În ţară africană - abordare africană. Pentru că nicăieri nu s-a mai întâmplat aşa ceva - să scoată atâţia bani. Peste tot structura acţionariatului este foarte pestriţă, peste tot există transparenţă în asta, peste tot este clar cine şi ce deţine, ale cui sunt aceste bănci. La noi nu este clar ce se întâmplă. Nici structura acţionariatului, nici unde se iau deciziile şi aşa mai departe.



VP: Ascultă..



AT: Această femeie cam asta mi-a spus.



VP: Îţi voi explica. La noi trimit personal extrem de necalificat. Eu nu ştiu cum acolo „Dirca”, sau cum îi spune... „Tirca”... În fine, Tapiola...



AT: Gladiola.



VP: Nu ştiu ce-ţi povesteşte el cu privire la sectorul bancar...



AT: El pentru mine nu este autoritate şi, la drept vorbind, nu cred în ceea ce spune. El este ambiguu, deseori improvizează şi spune lucruri care nu corespund adevărului.



VP: Nu înţeleg pentru ce-i trebuie lui Banca Naţională şi Legea cu privire la Banca Naţională. Ce legătură are el cu aceasta? Ei bine...



AT: Da, Banca Naţională şi sistemul bancar. „Banking sistem, banking sistem”. Eu mă întâlnesc cu el în diferite formate şi diferite situaţii. Asta este problema lui esenţială. Apropo, acum a ţinut un discurs, tot cu privire la sistemul bancar, acesta... Kremer, care e din OSCE. Pentru mine este absolut neclar ce are a face OSCE-ul cu această problemă.



VP: Nu, Kremer e de la Banca Mondială, nu de la OSCE.



AP: Da, are a face", încheie Tănase.

Ulterior însă, convorbirea merge câtre subiecte mai serioase legate de marea fraudă bancară în care Platon îi povestește lui Alexandru Tănase despre cum s-au furat banii din bănci, cine a stat în spate și cum s-a pregătit. Platon spune că fără implicarea politicului nu s-ar fi putut întreprinde nimic. De asemenea, autoritățile nu ar fi mișcat un deget pentru a recupera „miliardul”, iar în spatele întregii operațiuni, spune Platon, ar fi stat „Vladic”.

„AT: Spune-mi, te rog. Tu doar eşti, totuşi, autoritate. Chiar e imposibil de văzut banii, unde au plecat? Doar este o sumă mare de bani. Nu sunt 100 de lei.



VP: Saşa, nimeni nu-i caută.



AP: Cum adică, nu-i caută?



VP: Iată aşa. Nimeni nu caută nimic. Nimic nu întreprind. Înţelege corect. După ce vor veni procurori normali şi vor vedea ce au făcut aceşti băieţi, se vor apuca de cap. Nu vor putea face nimic.



AT: De ce nu încearcă? Este o situaţie stranie. Nu puteau să întoarcă o parte din bani? Îşi curăţau reputaţia...



VP: Saşa, care „o parte de bani”? Ce-i cu tine? Să ia şi să întoarcă banii?



AT: Dar, de ce nu? Dacă pot fi găsiţi şi aşa mai departe.



VP: Tu doar ştii cui să-i pui întrebarea asta. Pune-i-o.



AT: Cui să i-o pun?



VP: Lui Vladic. „Vladic, ascultă, poate întorci o parte din bani?”. Vei vedea reacţia lui.



AT: Nici nu ştiu. Dacă ar fi fost implicat, aşa cum spun aceşti tovarăşi, probabil ieşea ceva la iveală. Nimic nu a ieşit.



VP: Prietene, asta pentru că el controlează ca să nu iasă.



AT: Nu ştiu.”

De exemplu, Platon vorbește despre Victoriabank. Actuala proprietate a Băncii Transilvania ar fi fost vândută de către Platon lui Ilan Șor tot din bani furați de la Banca de Economii. De asta, credea la acel moment Veaceslav Platon, că nu va fi cumpărată respectiva instituție de către Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. O altă implicare a Victoriabank ține și de împrumutul extrabancar oferit BEM chiar cu 2 săptămâni înainte ca banii să dispară din BEM.

Cei doi interlocutori mai vorbesc despre rolul lui Dorin Drăguțanu, fostul Guvernator BEM, în acestă schemă, a lui Ilan Șor și alte subiecte interesante.

Veaceslav Platon a vot condamnat în dosarul BEM la 18 ani de pușcărie cu executare. Recent, omul de afaceri a mai primit 12 ani de detenție fiind condamnat în dosarul „Moldasig” și în dosarul tentativei de corupere a mascaților de la „Pantera”.