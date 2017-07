Rămân fără curent electric. În mai multe localități din țară se vor face lucrări de îmbunătățire a serviciilor

Pentru îmbunătăţirea serviciilor prestate clienţilor, Î.C.S. “RED UNION FENOSA” S.A. anunţă că ast[zi vor avea loc întreruperi programate ale furnizării energiei electrice în intervalele de timp indicate mai jos:

1. Chişinău, sectorul Botanica, or. Sîngera:

str. 31 August, Chişinăului, Florilor, P. Rareş, Ştefan cel Mare, V. Lupu, V. Lupu str-la - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 12:00

str. S. Lazo, L. Deleanu, Gr. Ureche, Dm. Cantemir, Bogdan Vodă - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 18:00



2. Chişinău, sectorul Botanica, com. Băcioi:

str. Alexandru Puşkin, Baciului, Băcioi, Bucureşti, Burebista, Chisinaului, Cîmpiei, Eugen Coca, Hotin, Independenţei, Lămăiţei, Liviu Deleanu, Macilor, Nicolae Sulac, Pădurilor, Petru Zadnipru, Serelor, Sfinta Treime, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Teilor, Zodiac - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 18:00

str. Unirii, Sf. Nicolae, Renaşterii, Oana, M. Eminescu, Iurie Gagarin, I. Neculce, Independenţei, Hlobeni, Aeroport, A. Doga, Entuziaştilor, Ismail, N. Titulescu, Ştefan cel Mare, V. Lupu - parţial în intervalul de timp între 08:00 - 19:00



3. Chişinău, sectorul Buiucani:

str. Cornului 3/2 - în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

str. Cornului 3/3 - în intervalul de timp între 13:00 - 17:00



4. Chişinău, sectorul Buiucani, or. Durleşti:

str. 27 August, Chimiştilor, Hotinului, Sf. Gheorghe, Timişoara, T. Vladimirescu - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 19:01

str. Alexandru cel Bun, A. Mateevici, Făţărilor, Livezilor, V. Lupu - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 17:00

str. Codrilor, str-la Codrilor, N. Testemiţeanu - parţial în intervalul de timp între 09:10 - 19:00

str. Gh. Coşbuc, Durleşti, Burebista, V. Lupu, Livezilor, Gribov, str şi str-la T. Vladimirescu - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 19:00



5. Chişinău, sectorul Buiucani, com. Ghidighici:

str. Viilor, Valea Cînepii, Ţiglău, Ponoarelor, A. Donici, P. Bulgaru, M. Frunze, Viilor - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 19:00



6. Chişinău, sectorul Centru:

str. Columna 131, M. Cibotari 26, 28, 53, 55, Mitr. Dosoftei 85-95, 112-122, S. Lazo 21/1, 44, 46, Sfatul Ţării 55, 57, 61 - în intervalul de timp între 09:30 -17:00



7. Chişinău, sectorul Ciocana, com. Budeşti:

str. V. Alecsandri, Pintea Pavel, Nucilor, Mircea cel Bătrîn, Gh. Asachi, Chişinăului, Budeşti, A. Russo - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:30



8. Chişinău, sectorul Rîşcani:

str. Dum. Rîşcanu 33/1, 37, 11 - în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

str. Acad. Sergiu Rădăuţanu 7-17, 29-33, 43-51, 8-40, 50, P. Leşcenco 2-14, 22, 13, str-la P. Leşcenco 9, 16, 19/1, 21, Primar Gh. Pintea 26, 124, 132-142, 221-237, Bucovinei 9999 - în intervalul de timp între 09:00 - 18:00



9. Chişinău, sectorul Rîşcani, or. Cricova:

str. A. Russo, Chişinăului, A. Mateevici - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 19:00



10. Anenii Noi:

s. Floreni - parţial în intervalul de timp între 11:45 - 13:45

s. Şerpeni, s. Puhăceni, s. Speia - parţial în intervalul de timp între 08:00 - 17:00

s. Ţînţăreni - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 11:15



11. Basarabeasca:

str. 1 Mai Jd, Komsomoliscaia Jd, Lenin, Lenin Jd, Privoczalinaia Jd, Privokzalinaia, Stepan Razin, Stepan Razin Jd, Voczalinaia Jd - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 10:00

s. Abaclia: str. 31 August 1989, Alecu Russo, Ion Creangă, Ion Iachir, Iurie Gagarin, Şcolinaea - parţial în intervalul de timp între 10:30 - 11:30

s. Başcalia: str. Ion Creangă, Mihai Eminescu, Victoria, Ştefan Cel Mare şi Sfînt - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

s. Abaclia: str. Alexei Mateevici, Cogîlinic, Grădinilor, I.Dodică, Independenţei, Livezilor - parţial in intervalul de timp intre 13:30 - 14:30

s.Abaclia: str. 31 august 1989, Alecu Russo, Frunze Mihail, Independenţei, Ion Iachir, Serghei Lazo, Valentina Tereşcova- parţial in intervalul de timp intre 12:00 - 13:00



12. Cahul:

or. Cahul: str. Alexei Sciusev, Florilor, Gura Frumoasei, Lăutarilor, Prieteniei şos. - parţial in intervalul de timp intre 12:00 - 13:00

s. Andruşul de Jos - parţial în intervalul de timp între 14:00 - 18:00

s. Zîrneşti - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 10:00

s. Cîşliţa-Prut: str. 1 Mai str-la, Lenina, Pobeda, Sportivnaea - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 12:00

s. Cîşliţa-Prut: str. Al. Puşkin, Ion Creangă, Lenin - parţial în intervalul de timp între 13:15 - 17:10

13. Cantemir:

s.Goteşti - parţial in intervalul de timp intre 09:00 - 10:00

14. Comrat:

s. Avdarma: str. 40 Let Pobedо, Avdarma, Crasnoarmeiscaea, Iurie Gagarin, Lenina, Molodejnaea, Novaea, Pavel Corceaghin, Vasilii Ciapaev - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 16:45

s. Chirsova: str. 28 Iunie, Cotovscogo, M.Tanasoglo, Olimpiiscaea - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

s.Dimitrova: str. Dm. Cantemir, Molodojnaea - parţial în intervalul de timp între 08:00 - 17:00

s.Başcalia - parţial in intervalul de timp intre 09:00 - 17:00



15. Călăraşi:

str. Elineţchii, Podiş, Podiş 2 Str-La, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, s. Parcani - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 16:00

s. Sipoteni: str. Chişinău, Constantin Stere, Dimitrie Cantemir, Florilor, Gloriea, Învăţătorilor, Maria Drăgan, Mihai Eminescu, Păcii, Plopilor, Tochilea, Tudor Vladimirescu, Vasile Alecsandri - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 16:00

s. Vălcineţ: str. 1 Mai, 9 Mai, 27 August, Aron Pumnul, B.P. Hajdeu, Ciprian Porumbescu, D. Cantemir, Ion Neculce, Gagarin, Luceafărul, M. Viteazul, Păcii, Timoşenco, Trandafirilor - parţial în intervalul de timp între 08:30 - 17:45

s. Vălcineţ: str. A. Russo, Alexandru cel Bun, Dacia, V. Alecsandri - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 11:00

s. Răciula - parţial în intervalul de timp între 14:00 - 16:00



16. Căuşeni:

str. Miron Costin, str-la Păcii, str-la 1, 2 Păcii - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 11:00

str.Burebista, Decebal, Mioriţa, Troianus - parţial în intervalul de timp între 11:30 - 13:00

s. Tocuz - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 20:00

s. Ucrainca - parţial în intervalul de timp între 14:30 - 16:00

s. Zaim - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:30



17. Ceadîr-Lunga

s.Chiriet-Lunga: str. Berzarina, Mira - parţial în intervalul de timp între 13:15 - 17:00

s.Chiriet-Lunga: str. Cutcevici, Iurie Gagarin, Mira, Molodejnaea - parţial în intervalul de timp între 08:30 - 13:00

18. Cimişlia:

s. Selemet: str. Alexandru Donici, Cimişliei, Dimitrie Cantemir, Ion Creangă, Mihai Eminescu, Petru Rareş, Pugaceva, Sfîntul Dumitru, Şciorsa - parţial in intervalul de timp intre 15:30 - 17:00



19. Criuleni:

s. Cruglic - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Slobozia Duşca - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Molovata – parţial în intervalul de timp între 12:00 - 14:00

s. Jevreni – parţial în intervalul de timp între 09:00 - 11:00

s. Mărdăreuca – parţial în intervalul de timp între 09:00 - 11:00



20. Hînceşti:

str. M. Moraru, Alexandru cel Bun, M. Cibotari, Mihalcea Hîncu, Prietenia, Sf. Maria - parţial în intervalul de timp între 09:10 - 17:10

str. M. Moraru, Mihalcea Hîncu, Sf. Treime - parţial în intervalul de timp între 08:55 - 10:30

s. Bujor - parţial în intervalul de timp între 09:55 - 13:00

s. Mingir - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 20:00

s. Voinescu - parţial în intervalul de timp între 09:50 - 17:50

s. Stolniceni - parţial în intervalul de timp între 15:00 - 16:30



21. Ialoveni:

str. Alexandru Cel Bun, Alexandru Cristea, Alexei Mateevici, Cireşilor, Constantin Negruzzi, Grigore Vieru, Mioriţa, Moldova, Poeniţa, Spicului, Timişoara, Trandafirilor - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 14:00

s. Cărbuna - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 19:00

s. Hansca - parţial în intervalul de timp între 14:00 - 16:00

s. Rezeni - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 12:00

s. Văsieni - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 19:00

s. Răzeni - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 15:00



22. Leova:

s. Bulgărica - parţial în intervalul de timp între 08:45 - 12:30

s. Cuporani - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:00

s.Iargara: str. Cotovscogo, Mihai Eminescu, Sfîntul Dumitru, Ştefan Vodă - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 12:00



23. Nisporeni:

str. Ciprian Porumbescu, Holmului, Iakira, Gagarin, N. Iorga, T. Vladimirescu - parţial în intervalul de timp între 14:00 - 17:30

s. Cîrneşti - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 18:00

s. Şendreni - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 13:00



24. Orhei:

str. C. Negruzzi, Ioan Iakir, Nistreană, Renaşterii, Unirii - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Clişova - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 17:00

s. Selişte, s. Lucăşeuca - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00

s. Susleni - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

str. Tamara Ciobanu, Ioan Iakir, V. Lupu, Privighetorlor, Roman Tudose - parţial în intervalul de timp între 08:30 - 09:30

str. Alexandru cel Bun, C. Negruzzi, C. Stamati, Junimii, V. Lupu, M. Gorikii, str-la M. Gorikii, Sportivilor, Valul lui Troian - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 12:00

str. Braşoveanu, Mîndru Mihail, S. Lazo, Trosceanscaia, Zemţov - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Selişte - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 15:00



25. Străşeni:

or. Străşeni: str. Ştefan cel Mare - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 17:00

s. Bucovăţ: str. Alecu Russo, Alexandru Donici, Bîcoveţ, Dimitrie Cantemir, Fabricii, Ion Creangă, Livezilor, Livezilor str-la, Maria Magdalena, Mihai Eminescu, Miron Costin, Novaea, Per.Sadovîi, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Vasile Alecsandri - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 12:00

s. Bucovăţ: str. 31 August 1989, Alecu Russo, Bîcoveţ, Ion Creangă, Mihai Eminescu, Novaea, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Vasile Alecsandri - parţial în intervalul de timp între 11:00 - 14:00

s. Căpriana, s. Pănăşeşti, s. Ciobanca - parţial în intervalul de timp între 11:00 - 14:00

s. Ciobanca - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:00

s. Lozova: str. 24 August, Ştefan cel Mare, C. Pahomi, N. Vornicescu - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 10:00

s. Rădeni - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:00

s. Tătăreşti - parţial în intervalul de timp între 15:00 - 17:00

s. Vorniceni - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00



26. Ştefan Vodă:

s. Marianca de Jos: str. Florilor , Mihai Eminescu, Mihail Frunze, Serghei Esenin, Suvorovo, Tineretului - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 15:00



27. Taraclia:

s. Cortenu Nou - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 16:30



28. Teleneşti:

s. Mihalaşa - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

29. Vulcăneşti:

or. Vulcăneşti: str. 25 Let Moldavii, Ciapaeva, Lenin, Maeacovscogo, Sov.Armii, Turgheneva - parţial in intervalul de timp intre 08:15 - 09:15



Pentru informaţii suplimentare contactaţi Serviciul Suport Clienţi al companiei la telefonul 022-43-11-11.