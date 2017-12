Poeta din diasporă care își poartă ”baștina în geamantan”

Alexandra Pitlik-Zacon, originară din satul Pleșeni, raionul Cantemir, de profesie pedagog-psiholog, este stabilită de 19 ani în Austria. Are o istorie de viață cu bucurii și tristeți, cu speranțe și dor.

”În luna mai a anului 1998 am luat drumul străinătății ilegal pentru a câștiga ceva bani ca să plătesc datoriile de 780 lei, acumulate pentru lumină și căldură în timp ce salariul meu lunar era doar 200 de lei. Am luat cu împrumut 600 dolari cu dobândă. Am fost nevoită să lucrez 6-7 luni ca să întorc suma de 1200 de dolari. Aș fi vrut să mă întorc acasă, dar încă pe atunci simțeam că țara se înneacă în lipsuri și nevoi. Aveam impresia că după „furtuna” adusă de Frontul popular, prea multe gunoaie au fost aruncate spre mal. M-am ciocnit de multe ori cu oameni întâmplători care au ajuns în posturi de conducere în sistemul de învățământ din raionul unde activam", își începe povestea Alexandra Pitlik

