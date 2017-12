New York: 12 oameni și-au pierdut viața în urma unui incendiu într-o clădire din Bronx

Cel puţin 12 persoane şi-au pierdut viaţa într-un incendiu izbucnit într-o clădire din cartierul Bronx, din New York, informează BBC, citat de realitatea.net .

Peste 160 de pompieri au fost trimiși la fața locului, iar în prezent incendiul este sub control. Primarul oraşului New York, Bill de Blasio a declarat că printre victime se numără şi un copil de un an.

Potrivit autorităților de la New York acesta este cel mai grav incendiu din oraș din ultimii 25 de ani. Ultimul incendiu de acest gen a avut loc în 1990, când 87 de oameni au murit în clubul social Happy Land.

La momentul actual nu se cunoaște cauza incendiului, dar locatarii care au scăpat spun că fumul pe casa scărilor era foarte dens.