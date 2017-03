Leonid Talmaci se află în continuare la reanimare. Vitalie Nagacevschi a cerut Procuraturii retragerea măsurii de arest a fostului Guvernator BNM

Avocatul Vitalie Nagacevschi, care apără interesele fostului Guvernator al Băncii Naționale, Leonid Talmaci, a declarat pentru UNIMEDIA că în această dimineață a depus o cerere la Procuratura Anticorupție pentru a retrage măsura de arest în cazul lui Leonid Talmaci.

„După ce sâmbătă a fost interogat aproape 10 ore, atât procurorii, cât şi ofiţerii de urmărire penală au obţinut suficiente dovezi că Leonid Talmaci nu are nici cea mai mică implicare. Astfel, azi dimineață am depus o cerere la Procuratura Anticorupție unde am cerut ca personal Viorel Morari să revoce măsura de arest”, a precizat Vitalie Nagacevschi.

UNIMEDIA amintește că după audieri, sâmbătă seara, Talmaci a suferit un atac cardiovascular şi a fost dus în secţia de Reanimare de la Urgență: „Clientul meu se află în continuare la reanimare. Îl voi vizita în a doua jumătate a zilei”, a precizat avocatul.

Solicitat de UNIMEDIA, șeful Procuraturii Anticorupție a spus că va reveni mai târziu.

Fostul Guvernator al BNM, Leonid Talmaci, a fost reținut de către procurorii anticorupție și plasat în arest preventiv pe un termen de 15 zile în izolatorul CNA. Potrivit șefului Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari, fostul guvernator a fost reținut pentru participare într-un grup specializat în escrocherii în proporţii deosebit de mari. Acțiunile sunt legate de Biroul Naţional al Asiguratorilor de Autovehicule.