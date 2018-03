Investigație Rise Project: Controlul de trafic

În momentul impactului, avionul Malaysia Airlines se afla la peste 10.000 de metri deasupra zonei unde separatiștii sprijiniți de Kremlin și forțele ucrainene duceau lupte intense pentru controlul regiunilor estice ale țării de la nordul României.

Imediat după tragicul eveniment, în mediul virtual, pe rețelele sociale, a început războiul informațional. Separatiștii și guvernul rus au dorit cu orice preț să arunce vina pe ucraineni pentru doborârea MH17. În joc se afla reputația Rusiei care nu dorea să fie arătată cu degetul și sancționată de comunitatea internațională pentru brutalul eveniment.

A urmat o campanie online de uzură în care Kremlinul a adus de multe ori argumente false și a schimbat, în câteva rânduri, ipotezele de lucru. În final, o anchetă oficială condusă de Olanda a concluzionat că avionul a fost penetrat de o rachetă trasă de pe teritoriul controlat de separatiști de un sistem sol-aer BUK adus de peste frontieră, din Rusia.

Una dintre principalele dovezi folosite de Moscova pentru a culpabiliza Kiev-ul a fost o serie de tweet-uri scrise de un cetățean spaniol care ar fi fost controlor de trafic aerian și care, în momentul producerii tragediei, s-ar fi aflat în turnul de control al aeroportul internațional de la Kiev. Acesta a spus că a văzut pe radar avioane de luptă ucrainene în preajma Boeing-ului 777, chiar înainte ca acesta să fie doborât. Până și Vladimir Putin, președintele Rusiei, l-a invocat pe Carlos, “controlorul de trafic spaniol” într-un interviu în care i-a explicat celebrului regizor american, Oliver Stone, că nu Rusia sau separatiștii sunt de blamat pentru MH17.

Tweet-urile lui Carlos și dispariția sa după episodul MH17 au întins o uriașă teorie a conspirației pe web.

RISE Project și Radio Europa Liberă/Radio Liberty au investigat împreună conspirația care îl are la origine pe Carlos, controlorul de trafic. Aceștia au dat de urma spaniolului și au descoperit o poveste dintre cele mai stranii. Între altele, Carlos are o prietenă româncă, cu un an înainte de MH17 a fost reținut de autoritățile de pe aeroportul Otopeni pentru înșelăciune, a făcut închisoare în Spania și a participat la un reality show la ProTV.

Întreaga investigația o puteți cite pe Rise Project.