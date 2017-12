Horoscop chinezesc 2018. Anul Câinelui de Pământ aduce schimbări importante

Şobolan (1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008). Urmează un an plin de tot felul de schimbări, mai ales în plan amoros. Nu o vei duce rău nici la capitolul bani, dar ai grijă ce faci cu sănătatea.



Bivol (1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009). Eşti o fire devotată, dar asta nu te ajută prea mult în plan amoros. Urmează un an greu pentru tine, fiindcă vei munci mult.



Tigru (1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010). Anul Câinelui de Pământ o să îţi aducă bucurii în plan sentimental. Stai departe de risipa în plan financiar.



Iepure (1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011). O să fie un an greu pentru tine, fiindcă nu îţi vei găsi nici jumătatea, dar nici cumpătarea în materie de cheltuieli.



Dragon (1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012). Anul 2018, cunoscut şi ca anul Câinelui de Pământ, s-ar putea să îţi aducă o relaţie ca-n poveşti sau chiar veşti de căsătorie! Sănătatea o să fie una de fier, iar tu vei munci cu drag şi spor.



Şarpe (1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013). În anul Câinelui vei prefera să rămâi prevăzător, mai ales în plan emoţional. Te-ai săturat să ajungi decepţionat. Totuşi, astrele sunt de partea ta dacă vrei să faci investiţii cu cap.



Cal (1918, 1930, 1942, 1954,1966, 1978, 1990, 2002, 2014). Apar tensiunile în plan emoţional şi rişti chiar să te desparţi de persoana iubită. Totuşi, la capitolul carieră vei sta foarte bine şi chiar te vei bucura de reuşite nesperate!



Capră (1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015). Stresul te va acapara în anul Câinelui de pământ şi asta se va resimţi chiar şi la capitolul sănătate. Nu îţi asuma riscuri inutile.



Maimuţă (1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016). Anul 2018 îţi promite câştiguri financiare serioase, dar depinde de tine cum le vei gestiona. Totuşi, dragostea va atinge cote maxime în anul 2018.



Câine (1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018). Nu vei da dovadă de multă stabilitate în plan emoţional şi asta ar putea să ducă la certuri, despărţiri sau divorţuri. O să ai totuşi o sănătate de invidiat şi câştiguri importante.



Cocoş (1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017). Anul 2018 îţi pregăteşte o relaţie pasională, dar şi multe bătăi de cap la capitolul sănătate. Nu ar strica să te odihneşti mai mult.



Porc (1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019). O duci excelent în 2018 la capitolul sentimente şi ai şanse mari să te căsătoreşti. Lasă stresul deoparte şi ai grijă mai multă de sănătatea ta.