„Femeia Fantastică” bate recorduri și în a doua săptămână de rulare

Filmul „Wonder Woman” triumfă din nou la casele de bilete în cea de a doua săptămână de rulare în cinematografe, obținând până acum peste 206 milioane de dolari în primele 10 zile, scrie buzzfeed.com Aceasta este o realizare colosală, în special în comparație cu celelalte filme cu supereroi, care au început să domine Hollwood-ul din 2008.

În medie, filmele cu supereroi au tins să scadă în popularitate circa 60% în cea de a doua săptămână în cinematografe. „Wonder Woman” a scăzut cu 43%, ceea ce întrece rezultatele oricărui alt film cu supereroi. Chiar și filmele extrem de populare, ca „Gardienii Galaxiei” („The Guardians of the Galaxy”), „Cavalerul Negru” („The Dark Knight”) sau „Răzbunătorii” („The Avengers”) nu au putut să ajungă la un astfel de rezultat în al doilea week-end de rulare.

Rezultate asemănătoare cu „Wonder Woman” au avut filme ca „Batman”, în 2005 și „Spider Man”, în 2002. Acestea însă erau pe atunci unele din puținele filme cu supereroi lansate în anii respectivi. Comparativ, „Femeia Fantastică” este unul din cele 7 filme de acțiune cu supereroi care se lansează în 2017.

„Femeia Fantastică” este jucată de Gal Gadot, o actriță din Israel. Ea mai este cunoscută pentru rolurile sale în filmele „The Fast and the Furious” și „Batman v Superman: Dawn of Justice”. În 2004, Gal Gadot a obținut titlul de Miss Israel, iar la vârsta de 20 de ani a fost soldat în Armata Israeliană, servind drept antrenor de luptă timp de doi ani.