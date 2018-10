(video) Sudzucker Moldova a lansat un spot emoționant despre unul din produsele sale: „Domnița – clipe dulci de neuitat”

Vacanțele copilăriei, curtea bunicilor, furatul cireșelor, alergatul prin ploaie, jucatul de-a mijatca sau hohotele de râs în jurul farfuriei cu colțunași. Aceste trăiri sunt departe de a fi simțite azi de noile generații, care acaparate de tehnologii și inovații, nu reușesc să trăiască bucuria tradițiilor autentice, desprinse parcă din banalitate, dar cu o puternică încărcătură emoțională.

Pornind de la filosofia brandului Domnița și din dorința de a trezi publicului amintiri de neuitat spotul este oglindirea trăirilor proprii pentru majoritatea moldovenilor.

Liliana Enachi, manager marketing și produse noi , Südzucker Moldova: Am pornit de la ideea de a fortifica valorile brandului, pentru că în esență imaginile din acest spot definesc filosofia noastră. Acest spot vine să reamintească consumatorului nostru despre inegalabilele timpuri petrecute la țară, în copilărie, ajutându-i să retrăiască emoțiile acelor vremuri, cu jocurile și curiozitățile lor.

Marcel Ștefăneț, muzician, autor piesa "Discover Moldova": Am depus foarte mult suflet în această piesă, pentru că este despre tradițiile, istoria și cultura moldovenească. Este un cântec pentru toate vârstele, de aceea nu am reflectat mult dacă accept sau nu să ofer coloana sonoră pentru spotul Domnița, imediat ce l-am văzut am știut sigur că piesa se asociază cu emoțiile acestui video. Știți faza aia când ai furnici pe piele de la senzațiile provocate de imagini, păi asta am simțit. Am retrăit copilăria!

Macar Severin, regizorul spotului: Ne-a fost foarte ușor să ne apropiem de așteptările brandului Domnița, viziunea noastră a coincis când am pornit de la ideea „clipe dulci”, asocierile au venit foarte repede și ne-am focusat pe senzația de a retrăi momentele copilăriei. Am avut mare noroc de eroi, pentru că au fost autentici, naturali și au trăit bucurii reale. Tot ce a trebuit să facem noi a fost să captăm acele emoții, iar printr-o tehnică de filmare potrivită să redăm asta în spot. Am vrut să transmitem sentimentele și trăirile așa încât cei care îl vor vedea să închidă ochii și să revină în propria copilărie. Credem că am reușit!

Brandul Domnița bucură consumatorul de 12 ani pe piața locală și constituie unul din cele mai recunoscute și apreciate branduri de nișă. Imaginea mărcii se bazează pe valorile veritabile și constante ale familiei moldovenești - dragoste, căldură, înțelegere reciprocă și grija pentru cei apropiați. Aceste valori sunt eterne. Ele nu depind de schimbarea anotimpurilor. Și pentru că produsele din gama acestui brand reflectă trăsături naționale esențiale, Domnița a devenit recunoscută şi apreciată de consumatori.

Echipa de producție: TGM Studio,

Regie: Macar Severin

Muzica: "Discover Moldova", Marcel Ștefăneț

PR și comunicare: PARC Communications

Brand: Domnița