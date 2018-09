Silvia Radu îi „salvează” pe angajații Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, care nu și-au primit salariile de două luni

Deși nu precizează cum va fi rezolvată această situație, dânsa le dă asigurări că până luni salariile vor fi plătite.

„Pot să dau o veste bună angajaților Agenției Naționale pentru Sănătate Publică.

Am aflat de problemele dumneavoastră, de faptul că nu ați primit salarile pe ultimele două luni. Am avut azi o ședință operativă cu factorii responsabili din minister și am dispus rezolvarea de urgență. Până luni, salariile dumneavoastră vor fi plătite.

Îmi pare rău de situația prin care ați trecut și vă mulțumesc că m-ați informat. Sper ca, în viitor, să nu mai avem astfel de situații”, a scris Radu pe pagina sa de Facebook.

De menționat că, în jur de 80 de angajați ai Agenției Naționale pentru Sănătate Publică au semnat un demers către Silvia Radu, proaspăt ministrul a Sănătății, Muncii și Protecției Sociale în care îi solicită să se implice în soluționarea problemei reținerilor salariale în cadrul instituției. Angajații spun că nu și-au mai ridicat lefurile deja de două luni – pentru iulie și august.

Specialiștii afirmă că administrația îi hrănește cu promisiuni la fiecare ședință operativă, dând noi termene, dar salariile până acum nu au intrat pe conturi.