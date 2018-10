Premiera cărții „Vinil Collection” de Igor Guzun: 4 octombrie 2018

Cartea „VINIL COLLECTION”, de Igor Guzun, va fi lansată zilele acestea la Chișinău. Cartea cuprinde o colecție de texte scurte axate pe lucruri emoționante și fundamentale din viața unui om: gusturile din copilărie, lecturile - iCarte, iParte, adolescența copiilor noștri care sunt mai deștepți decât noi cu o generație, țara pe care, decât s-o hulim sau s-o slăvim, mai bine s-o măturăm și s-o facem mai bună și mai frumoasă.