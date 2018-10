(video) Un jurnalist de la 10TV povestește ce s-a întâmplat cu postul de televiziune: „Nu ne-a dictat nimeni nimic, până acum două săptămâni”

Potrivit declarațiilor lui Ursu, inițial concediată a fost doar Alina Panico, iar în semn de solidarizare încă 6 colegi, care cuprind întreaga redacție, au declarat că pleacă de la postul de muncă.

„Lucrurile s-au schimbat acum două săptămâni, când după o declarație din cadrul emisiunei „Sfatului Țării” am făcut o știre. A doua zi am primit replici dure din partea celor care dețin licența de drept a postului 10TV. Am avut o discuție în care ni se spunea că nu știm pe care lume trăim, că nu înțelegem cum se fac lucrurile în Repubica Moldova și că trebuie să fim mai indulgenți cu tot ceea ce se întâmplă la Chișinău. Nouă nu ne-a dictat nimeni nimic până acum două săptămâni”, povestește moderatorul emisunii Sfatul Țării de la 10TV, Anatol Ursu.

Întreaga declarație o puteți urmări în videoul de mai jos:

UNIMEDIA amintește câțiva jurnaliști au fost concediați de la postul autohton de televiziune 10TV. Motivul ar fi fost difuzarea unei știri care, potrivit unuia dintre foștii angajați ai postului, nu a "coincis politicii editoriale a postului". Titlul știrii este următorul: "Un eurodeputat critică puterea de la Chișinău pentru expulzarea cetățenilor turci, acuzând o alianță „Plahotniuc-Dodon cu președintele Turciei”, care poate fi găsită pe Radio Chișinău.