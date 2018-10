(foto) Jobul la MICROINVEST: dezvoltându-te, dezvolți lumea din jurul tău

Salariul bun, șansele de creștere în carieră, satisfacția din activitatea zilnică, tichetele de masă, bonusurile salariale, zi liberă de ziua ta de naștere și chiar o bară fixă în oficiu – așa se muncește la Microinvest și, dacă aceasta ți se potrivește, ești binevenit în echipa noastră.

Microinvest este pe piață mai mult de 15 ani, lider în microfinanțare și cu o reputație bună, aici sunt apreciate persoanele creative, energice și pozitive. Este compania care salută orice inițiativă îndrăzneață și este gata să investească în tine bani și timp. Chiar dacă nu ai experiență, aici ai oportunitatea să faci o carieră.

"La serviciu vin cu plăcere, cu bună dispoziție, cu zâmbetul pe buze. Mă bucur să văd pe toată lumea și îmi este plăcut că sunt întâmpinată cu bunăvoință de către colegi. Ziua trece pe neobservate și seara adesea mă întreb: deja este ora șase?", își împărtășește impresiile despre munca sa Elena Domoșan.

Cum se muncește la Microinvest / Sursa:Microinvest

Acum ea este expert superior în creditare în cadrul reprezentanței Microinvest din sectorul Râșcani al capitalei. Elena este responsabilă de o echipă din 13 persoane, deși lucrează în companie doar de trei ani.

Cum se muncește la Microinvest / Sursa:Microinvest

"În acea zi, am avut trei interviuri", își amintește Elena. "Căutam un job anume în domeniul microcreditării. Am găsit multă informație despre companiile specializate în acest domeniu, inclusiv și despre Microinvest. Prima emoție în urma interviului a fost una foarte plăcută. Am rămas impresionată de faptul că aici ai posibilitatea să înveți practic de la zero. Chiar dacă ai deja o anumită experiență, aceasta oricum te ajută foarte mult în activitatea de zi cu zi și chiar din start ești sigur de propriile forțe de parcă ai lucra de mulți ani."

Cum se muncește la Microinvest / Sursa:Microinvest

Veronica Sîrbu își amintește de ziua interviului, de parcă a fost ieri: "Colega din resurse umane, care m-a invitat la interviu, a fost atât de amabilă, am avut un dialog atât de sincer încât mi s-a creat impresia că sunt deja parte a echipei, că lucrăm împreună de mulți ani, deși de fapt, eu eram doar de pe băncile facultății și am venit să mă angajez la primul meu job full-time."

Victor Focșa, expert superior în creditare a reprezentanței Cahul, spre deosebire de Elena, s-a alăturat echipei Microinvest fără a avea experiență în domeniu și la doar trei luni după absolvirea programului Induction a intrat în oficiul regional, care i-a devenit a doua casă. "Am fost foarte bine primit de colegi, nu-mi amintesc să-mi fi refuzat cineva măcar o dată când am avut nevoie de un ajutor sau un sfat – este o tradiție a oamenilor de la Microinvest. Încercăm să o respectăm, să nu-i lăsăm pe novici în voia sorții, ei sunt viitorii noștri colegi și cum îi vom primi în colectiv, în această atmosferă vom lucra în continuare."

Cum se muncește la Microinvest / Sursa:Microinvest

Pentru a crea o atmosferă bună, Microinvest investește în personal la maxim. Potrivit lui Victor, relațiile "șef - subaltern" în sensul clasic aici nu le întâlnești. Totul este simplu, fără aroganță, toate sarcinile sunt abordate într-o manieră amiabilă și colaborativă. Într-o atmosferă de familie sunt petrecute și sărbătorile. Sunt organizate team building-uri, seminare, cel puțin trei corporative pe an, plus cele regionale, la nivel de filiale. Este mult spațiu pentru comunicare, pentru schimb de experiență, astfel încât să fie depășite momentele de oboseală și fiecare să-și încarce bateriile cu energie pozitivă.

"În acest an am continuat tradiția și fiecare reprezentanță a realizat câte un film amuzant despre viața lor de zi cu zi, au fost quest-uri, am jucat “Mafia” și am participat la competiții sportive. Recent, la începutul toamnei cu întreaga echipă de 130 de colegi din toată țara, am cules struguri dulci și mustoși, iar vinul pe care-l vom produce îl vom savura iarna la petrecerea corporativă de Revelion", zîmbește Victor.

Cum se muncește la Microinvest / Sursa:Microinvest

Liderul echipei Back-Office, Veronica Sîrbu vorbește cu multă căldură despre atmosfera ce domnește în această mare și prietenoasă echipă. "Sunt o mulțime de lucruri pe care le apreciez foarte mult", spune Veronica. "Este o echipă tânără și energică, parte a căreia, spre bucuria mea, am devenit și eu. Colegii zilnic dau dovadă de multă responsabilitate, fără de care nu am fi obținut rezultate atât de bune. Este incredibil cum în această echipă fiecare este gata să-l asculte pe celălalt, fie un coleg, fie un client care ne pășește pragul. Și fiecare are parte de o abordare individuală."

Cum se muncește la Microinvest / Sursa:Microinvest

Responsabilitate, creativitate și independență în decizii - în cadrul Microinvest se prețuiește intuiția și profesionalismul angajaților, iar acest lucru creează posibilități de a dezvolta o carieră și în plus ai satisfacția zilnică din munca realizată. Victor Focșa spune că a fost fericit, când a realizat că cei din jur au încredere în el. Dar bucuria a fost și mai mare când el personal a avut încredere într-o afacerea reală a unui antreprenor activ. Drept rezultat, succesul clientului a devenit și succesul lui Victor. O asemenea experiență a avut și Elena Domoșan: "Am relații minunate nu doar cu cei din echipă, dar și cu clienții. Nouă ne pasă de afacerile lor, devenim mai apropiați, ne felicităm unul pe altul cu ziua de naștere și ce plăcere este să vezi cum clientul, cu implicarea ta, într-un timp scurt, și-a mărit profitul de la zece mii lei la cincizeci de mii!"

Investind atât de mult în dezvoltarea angajaților, Microinvest inevitabil se dezvoltă împreună cu ei. Asta înseamnă mai multe poziții vacante și o șansă pentru cei care caută un loc de muncă, cu un salariu decent și unde să activezi cu plăcere și cu încredere în ziua de mâine și în propriile forțe. Noii colegi sunt așteptați nu doar în oficiile din capitală, ci și în cele regionale: Bălți, Drochia, Edineț, Cahul, Căușeni, Comrat, Florești, Ocnița, Orhei, Râșcani, Soroca. Abordarea angajaților și confortul acestora nu depind de localitate.

Oamenii, la rândul lor, se bucură că pot lucra la ei acasă. De exemplu, angajații reprezentanței din Cahul sunt de baștină din satele vecine. Pe de altă parte, în unele reprezentanțe regionale activează colegi din Chișinău – unora le place să circule zilnic, iar alții sunt tentați să descopere atmosfera altor orașe, mai ales că compania achită chiria apartamentului – de ce să nu încerci ceva nou și să devii mai independent?

Cum se muncește la Microinvest / Sursa:Microinvest

Olesea Cobzari, responsabilă de departamentul HR, încurajează întotdeauna potențialii colegi: "Colegii din HR și angajații cu experiență vă vor susține la maxim în tot ceea ce faceți. La orice etapă a carierei, veți avea tot suportul tehnic și metodologic necesar. Sunteți bineveniți într-o echipă la fel de tânără, talentată și ambițioasă precum sunteți. Activitatea interesantă și dinamică oferă o șansă pentru dezvoltarea clienților, pentru dezvoltarea companiei unde veți activa, fiind totodată o investiție în progresul personal și al țării în ansamblu."

____________________

Microinvest – este compania de creditare cu capital străin, care își desfășoară activitatea pe teritoriul Republicii Moldova începând cu anul 2003. Potrivit datelor Comisiei Naționale a Pieței Financiare din 2018 Microinvest este cea mai mare instituție de credit pentru microfinanțare din țara, înregistrînd cele mai mari active.

Compania este un partener de încredere pentru persoanele fizice și deținătorii micului business, oferind creditare flexibilă și la timp clienților săi.