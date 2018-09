Compania franceză EDENRED lansează noi soluții electronice pentru tichetele de masă

În prealabil EDENRED a obținut licența de operator pentru emiterea tichetelor de masă în format electronic, care-i permite să completeze în acest fel beneficiile pe care le oferă cardurile de masă.

Aplicația inovativă, pe care EDENRED a implementat-o cu succes în Cehia și Finlanda, permite beneficiarilor de tichete de masă utilizarea acestui cîștig extrasalarial în toate unitățile comerciale cuprinse în rețea, indiferent de anvergura acestora. EDENRED a dezvoltat această aplicație împreună cu partenerul său local PayNet și vine să suplinească cererea în acest sens a angajaților obișnuiți cu această formă de plată.

În urmă cu 3 ani, EDENRED a lansat cu succes pe piața din România soluția digitală formată din card și aplicație mobilă pentru tichetele de masă, fiind utilizată în prezent de peste 750 000 de salariați.

„Tichetele de masă electronice sunt un mare pas înainte în programele moderne de beneficii extra-salariale din Republica Moldova. Cardurile de masă de la Edenred simplifică procedurile administrative în rândul companiilor și aduc salariaților o flexibilitate sporită. Interesul companiilor și salariaților din Republica Moldova pentru tichetele de masă pe card confirmă apetitul acestora pentru tehnologiile digitale și pentru beneficiile pe care le aduc acestea în viața de zi cu zi”, spune Dana Sintejudean, Director General al Edenred Romania și Moldova.

Tichetele electronice lansate de EDENRED sunt concepute pentru a putea fi folosite inclusiv în unitățile comerciale care nu dispun de un terminal bancar, reprezentînd o alternativă pentru tichetele de masă pe suport de hîrtie.

Cardurile de masă de la Edenred vor putea fi utilizate pentru cumparaturi alimentare în rețeaua de comercianți parteneri, asigurând o acoperire nationala: hypermarketuri, supermarketuri, magazine alimentare, restaurante, pizzerii, cofetarii, etc.

Compania EDENRED a dezvoltat, de la lansarea sa oficială, acum jumătate de an, cea mai extinsă rețea locală, punînd în circulație peste 200 de mii de tichete de masă cu valoarea nominală de aproximativ 7,5 milioane lei pe baza unor contracte cu întreprinderi din Republica Moldova, care au oferit angajaților lor acest beneficiu extrasalarial. Peste 7 mii de angajați moldoveni folosesc tichetele de masă emise de EDENRED, disponibile în peste 1150 de unități comerciale: magazine alimentare, cantine, cafenele și restaurante.

„Edenred este un promotor activ al alimentației sănătoase, drept urmare ne propunem să creștem gradul de conștientizare asupra obiceiurilor alimentare sănătoase și îmbunătățirea percepției despre importanța pauzei de prânz în afara mediului de lucru. Edenred, prin tichetele de masă, vizează conștientizarea beneficiilor unui stil de viață sănătos de către toate părțile interesate, respectiv angajați, angajatori și instituții ale statului”, spune Vianney du Parc, Director Regional Edenred Europa Centrala și de Est.

Tichetele de masă sunt importante pentru faptul că măresc puterea de cumpărare a angajaților și cultivă, în timp, o relație corectă și de încredere între angajatori și angajați.

Edenred este liderul mondial in solutii tranzactionale pentru companii, angajati si comercianti. Fie ca sunt derulate prin card, aplicatii mobile, platforme online sau tichete, toate aceste solutii inseamna putere de cumparare crescuta pentru angajati, costuri optimizate pentru companii si venituri mai mari pentru comerciantii parteneri.

Portofoliul Edenred este construit in jurul a trei linii de business:

- Beneficii pentru angajati (Ticket Restaurant®, Ticket Alimentación, Ticket Plus, Nutrisavings etc.)- Solutii pentru flote si mobilitate (Ticket Log, Ticket Car, UTA, Ticket Empresarial, etc.)- Solutii complementare, inclusiv plati corporative (Edenred Corporate Payment), solutii de incentivare si recompensare (Ticket Compliments, Ticket Kadéos) si solutii pentru programe publice sociale.

Grupul reuneste intr-o retea unica 44 de milioane de beneficiari, 770.000 de companii si organizatii si 1.5 milioane de comercianti parteneri.

Listata la bursa Euronext Paris sub indexul CACNext20, Edenred activeaza in 45 de tari, avand aproape 8.000 de angajati. In 2017, volumul tranzactiilor asigurate de Edenred s-a ridicat la aproape 26 miliarde euro, din care 78% au fost derulate prin card, dispozitive mobile sau online.

Logo-urile si celelalte denumiri comerciale mentionate sau aratate in acest comunicat de presa sunt marci inregistrate ale Edenred SA, ale subsidiarelor sale sau terte parti. Folosirea lor nu este permisa pentru scopuri comerciale fara acordul prealabil al proprietarilor.

Edenred MD SRL

Telefon: +373 22 85 82 82

www.edenred.md