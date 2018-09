Ai fost delogat de pe Facebook? Ai putea fi victima unui atac al hackerilor; Iata ce trebuie să faci

Cum îți dai seama dacă a fost vizat contul tău?

Dacă ai fost afectat, atunci Facebook te-a deconectat, vineri, de pe contul tău.

De asemenea, multor utilizatori li s-a afișat un mesaj, în News Feed, legat de ce s-a întâmplat.

Totuși, chiar dacă ai fost deconectat, asta nu înseamnă că ai fost vizat de breșa de securitate. Facebook a preferat să-i delogheze și pe cei care au folosit funcția „View as”, care îți permitea să-ți vezi profilul așa cum îl vede altcineva, ca „măsură de precauție”.

„Cum tocmai ne-am început ancheta, nu am stabilit încă dacă aceste conturi au fost utilizate în mod abuziv sau au fost accesate alte informații. Nu știm nici cine se află în spatele acestor atacuri și nici de unde au loc”, a declarat Guy Rose, șeful diviziei de securitate la Facebook.

Problema a fost rezolvată?

Facebook spune că da. Experții au reparat vulnerabilitatea care le permitea hackerilor să folosească o breșă a funcției View As. Prin intermediul ei, atacatorii puteau fura credențialele de securitate care le permit utilizatorilor să ramână logați în conturile lor, notează Ziare.com. În final, acestia preluau controlul conturilor.

Facebook a mai transmis că a eliminat temporar funcția View As și că a demarat o analiză de securitate.

Ce faci dacă erai logat cu Facebook pe alte site-uri sau aplicații?

Facebook a admis că acest lucru ar putea fi o problemă, așa că trebuie să vezi pe unde ești logat. Pentru a afla acest lucru, mergi la setări, apoi alege apps and websites (aplicații și site-uri) și alege logged in using Facebook (logare cu Facebook).

Acolo vei găsi lista cu site-urile și aplicațiile pe care te-ai înregistrat folosind profilul de Facebook.

Facebook recomandă să le ștergi pe toate, apoi să intri pe site-urile și aplicațiile respective și să schimbi toate parolele de acolo.

Ce poți să faci pentru a-ți securiza contul de Facebook?

Facebook susține că nu e cazul să îți schimbi parola. Totuși, indicat ar fi să o faci. În plus, cel mai bine este să alegi o combinație pe care nu ai folosit-o la înregistrarea pe alte site-uri sau aplicații.

De asemenea, poți verifica lista de logări. Mergi la setări, apoi la security and login, unde vei vedea lista dispozitivelor și locurilor de unde a fost accesat profilul tău de Facebook. Dacă vezi ceva dubios, deloghează-te de acolo. Sau, cel mai sigur, deloghează-te de pe toate dispozitivele.

Pentru un grad de securizare și mai mare, poți încerca autentificarea în doi pași, dar asta înseamna să dai numărul tău de telefon.