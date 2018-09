Ce beneficii au strugurii şi mustul pentru organism. Sfatul medicului

Mustul nu este doar bun la gust, ci îți menține și sănătatea.

”Mustul merge făcut și din struguri albi, dar noi îl preferăm pe cel din struguri negri. Mustul fermetează sunt drojdii pe suprafața bobului de strugure și automat este un subiect activ biologic și plin de enzime. Vitamine și minerale are în cantități foarte mici, dar are foarte muți antioxidanți și substanțe anti-inflamatorii, anti-cancerigene. Cu cât este mai mic și mai colorat bobul de strugure cu atât are mai mulți antioxidanți raportat la cantitatea de zahăr pe care o conțin. Din păcate acesta este ”defectul” lor. Strugurii conțin o cantitate enormă de zahăr, chiar și peste 20% dacă sunt copți.

Deci la un kilogram de struguri înseamnă că vom consuma 200 gr de zahăr. Trebuie spălați foarte bine pentru că îi consumăm cu tot cu coajă. Și sâmburii sunt foarte buni pentru organism, însă numai dacă sunt sparți. Strugurii îngrașă, au multe calorii. Dacă mâncăm un kilogram de struguri la mic dejun scoatem grăsimile din ziua respectivă și nici alte surse de carbohidrați. Putem ține cura cu must, însă bem doar pe stomacul gol și atât, contează cantitatea și momentul. Câteva zile bei doar must dimineața și mănânci foarte puțin în ziua respectivă și numai proteine” spune specialistul.

Una dintre substanțele oferite de must este vitamina C, care are un rol important în menținerea ssitemului imunitar puternic, dar se regăsește de o potrivă și complexul vitaminic B, vitamina A. datorită conținutului intens nutritiv, mustul este considerat ca fiind un buchet de antioxidanți de primă clasă ce este capabil să țină celulele canceroase la distanță.

Te ajută să te menții în formă

Mustul este indicat mai ales dacă vrei să scapi de câteva kilograme bune. Efectul său depurativ și diuretic intens este responsabil de acest lucru, astfel vei observa cum se reduc centimetrii din jurul taliei și kilogramele de pe cântar văzând cu ochii.

Are efect antiageing

Tocmai cantitatea sa mare de antioxidanți și polifenoli joacă un rol esențial în menținerea sănătății celulelor și întârzie procesul de îmbătrânire prematură a organismului. Este unul dintre secretele folosite în saloane pentru a oferi strălucire și elasticitate pielii, fiind de un real ajutor în cazul recuperării tegumentului în urma cicatricilor, a rănilor ce întârzie să se închidă. Efectul tonic pe care îl are asupra pielii îl clasează în topul celor ma buen tratamente naturiste pentru frumusețea corpului.

Trebuie consumat cu precauție

Chiar dacă gustul său dulceag te îndeamnă să vrei mai mult, ține cont de faptul că poate să se transforme din leac foarte ușor într-un pericol pentru sănătatea ta. Și asta datorită conținutului mare de tanini pe care îl are, această substanță fiind foarte puternică și putând să irite mucoasa intestinală. Acesta fiind motivul pentru care este recomandată consumarea lui înainte de a începe să fermenteze.

În cazul în care ai fost diagnosticat cu ciroză hepatică sau probleme la nivelul colonului este indicat să eviți această licoare, consumată în cantități mari, efectul său purgativ poate fi responsabil cu crearea anumitor dezechilibre în organismul uman.