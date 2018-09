Trei instituții de presă cu întrebări diferite la adresa SIS, același răspuns

Potrivit directorului executiv al Asociației Presei Independente (API), Petru Macovei, această situație demonstrează că în pofida reformelor care s-au făcut pentru a democratiza SIS-ul, această instituție îndeplinește în continuare interesele unor grupuri.

„Asta demonstrează că nu am perseverat absolut deloc. Unde am fost, acolo am și rămas. Acest răspuns nu e decât o bătaie de joc a conducătorului acestei instituții, domnul Botnari, care a fost numit politic, fără a avea vreo relevanță cu domeniul pe care acum îl gestionează”, a declarat Petru Macovei pentru Ziarul de Gardă.

Atașăm mai jos răspunsurile primite de cele trei instituții media:

UNIMEDIA

Răspuns SIS / Sursa:UNIMEDIA

Ziarul de Gardă

Răspuns SIS / Sursa:zgd.md

TV8

Răspuns SIS / Sursa:TV8

Menționăm că la 11 septembrie curent, portalul de știri UNIMEDIA a expediat o solicitare de informație către SIS. Răspuns la solicitare am primit ieri, 25 septembrie 2018. Vedeți aici răspunsul SIS.